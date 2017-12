«Es culpa mía, porque no estoy dando con la tecla adecuada» Sergio Rodríguez, ayer en el San Francisco de Tafalla. :: Fernando díaz El técnico riojano se responsabiliza de los errores defensivos «puntuales» de su equipo, que «están haciendo mucho daño» Sergio Rodríguez Entrenador de la UDL S. MORENO LAYA LOGROÑO. Sábado, 16 diciembre 2017, 23:23

Existen momentos en los que conviene empezar por el final, pues es cuando los protagonistas advierten las principales cuestiones, en este caso en concreto, de un mal resultado como el que firmó ayer la UD Logroñés de Sergio Rodríguez.

- Primera vuelta del campeonato prácticamente concluida. Y como usted reconoce, es evidente el déficit de puntos. ¿El 'play off' sigue siendo el objetivo real de este equipo?

- Sí. El club ha hecho un equipo para intentar estar entre los cuatro primeros. Ahora no lo estamos, y además hay cierta diferencia (con relación a los que sí están entre los mejores). Pero insisto, confiamos mucho en lo que tenemos. Somos de los que vamos a creer hasta el final. Muy mal tienen que ir las cosas para que no creamos en estos jugadores. Siempre vamos a creer en ellos por lo que nos demuestran cada semana.

- ¿Qué valoración hace de este resultado?

- El resultado no es bueno, y menos tal y como se ha dado el partido. Es un resultado que no hemos merecido. Evidentemente no es un paso hacia adelante, eso hubiera sido ganar dos partidos seguidos para estar con los de arriba. Pero debemos conformarnos con un punto.

- El partido y el resultado parecía controlado... hasta el minuto 90.

- Es el resumen del encuentro. El 95% del partido ha estado controlado por nosotros en todos los aspectos. Y en una jugada que quiero ver de nuevo, no sabemos qué ha pasado, lo miraremos e intentaremos aprender de estos errores que nos están costando puntos y no poder estar con los mejores. Nos están condenando.

- Un gol que llega esta vez en el minuto 90, y que se parece bastante al de la semana pasada. Otro nuevo remate dentro del área pequeña.

- Ha llegado el gol de ellos en el último momento cuando hemos tenido bastantes opciones para haber hecho una ventaja mayor, pero no hemos conseguido matar el partido. Y ellos en una jugada que tampoco parecía tanto han logrado empatar. Estábamos bien colocados, bien equilibrados atrás, pero por ahí ha llegado un balón por medio que le ha caído al delantero que ha hecho gol.

- ¿Algo que decir de la labor arbitral con dos goles anulados a su equipo y la posible expulsión en la primera parte de uno de sus jugadores en la entrada a Marcos André?

- No. Nada.

- ¿Qué sensación tienen ahora mismo sus jugadores?

- Están muy fastidiados. Normal. Son los que más sufren esto. Y más sabiendo que está siendo repetitivo ser mejores que los rivales y que se nos escapan los puntos y los partidos. Ellos están mal, muy mal, porque son un equipo muy comprometido, están sufriendo con la situación porque saben que no la merecen y son conscientes de que ciertos errores puntuales nos están condenando. Son los primeros que lo quieren solucionar, pero nos ha vuelto a pasar.

-¿A qué se debe que los resultados no vayan de la mano con el juego que desarrolla el equipo?

- Nos está pasando esto demasiadas jornadas. Somos bastante mejores que muchos de nuestros rivales, pero no nos acompañan los resultados. Y está claro que el entrenador no está sabiendo dar con la tecla en este sentido. En este aspecto es culpa mía, porque no doy con la tecla adecuada para evitar este tipo de situaciones. Toca analizarlo y trabajarlo... verlo otra vez y esperar que no nos vuelva a pasar otra vez.

- ¿Es una cuestión individual o es colectiva?

- No nos gusta individualizar. No son errores, es mala suerte puntual que un centro no del todo bueno acaba en su hombre adecuado.