U.D. LOGROÑÉS Cuidado con los idus de marzo El equipo titular de la UDL en su visita a Tajonar. : / Antonio Díaz Uriel El frenazo ante Lealtad y Osasuna B y una clasificación cada vez más comprimida obliga a los blanquirrojos a sumar de tres en tres La UD Logroñés necesita mejorar en un mes clave con tres duelos directos VÍCTOR SOTO Logroño Miércoles, 28 febrero 2018, 11:06

Restan once jornadas para el desenlace de la liga regular y hasta once equipos del Grupo II de Segunda B todavía sueñan por una de las cuatro plazas que dan paso a la fase de ascenso. Desde los 54 puntos del Sporting B hasta los 41 de Leioa y Burgos, los objetivos se entremezclan.

La Unión Deportiva Logroñés, con 44 puntos, ha visto frenada su progresión con una derrota ante el Lealtad y el empate ante Osasuna B. Venía lanzada desde diciembre, aunque con contratiempos en forma de empates, que no valían del todo pero que hacían un apaño. Pero ahora necesita encontrar una marcha más.

Marzo se presenta como el mes clave. 'Cuídate de los idus de marzo', le avisó un vidente al dictador Julio César. Y un día propicio, como eran los idus, se volvió nefasto debido a su asesinato.

El futuro de la UDL puede tomar cualquiera de esos dos destinos, dependiendo de los resultados. Cuatro partidos, tres ante rivales inmersos en la misma pelea que los blanquirrojos, tienen la palabra.

Los de Sergio Rodríguez empezarán este carrusel ante el Tudelano este domingo, en Las Gaunas. Sólo un punto separa a riojanos y ribereños en la clasificación. En la primera vuelta, un empate sin puntos dejó insatisfecho a los blanquirrojos, que no se pueden permitir un nuevo tropiezo si no quieren perder comba respecto a los puestos de 'play off'.

El siguiente compromiso de marzo, frente al Leioa, tampoco permite despistes. Los vizcaínos, que parecían condenados a pelear por la zona media de la tabla, han firmado una excepcional racha en los últimos encuentros, que les ha permitido meterse de lleno en la pelea por el 'play off'. De hecho, son el mejor equipo del Grupo II en esta segunda vuelta. En Sarriena, el próximo 11 de marzo, los riojanos deberán pasar otro examen.

Y otra vez a domicilio y ante otro equipo que sueña con lo más alto, los de Sergio Rodríguez se enfrentarán a sus miedos. Ante la Real Sociedad B, que es tercera, se verán las caras en Zubieta. Un pulso clave ante otro de los conjuntos más en forma. Y después de tres puertos de Primera, uno aparentemente más relajado, pero siempre con trampas. El Real Unión viajará a Logroño mirando por el retrovisor a los que luchan por eludir el descenso, aunque estos rivales de la zona media y baja son los que más se le atragantan a los de Sergio Rodríguez.

Tras dos días de fiesta, la plantilla está convocada hoy en el Mundial'82 para retomar los entrenamientos. Marzo se presenta a la vuelta de la esquina.