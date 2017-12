CUESTIÓN DE CALIDAD

Es la UD Logroñés un aspirante al ascenso? Por escucharlo, no será. ¿Y sobre el campo? Por trabajo, tampoco, porque este equipo sin el trabajo que desarrolla no estaría donde está. Entonces, ¿que le aleja de otros aspirantes? La calidad individual. La calidad que se paga. La calidad se tiene o no se tiene. Si la tienes, la puedes potenciar con experiencia; si no la tienes, todo es mucho más difícil. La calidad mental, no la de los pies.

Esa calidad te permite ver el fútbol antes que nadie; pensar un segundo más rápido; saber qué quieres hacer con el cuero antes de tenerlo; abortar el movimiento del rival anticipándote. Calidad.

La UD Logroñés juega muy bien a fútbol. Estamos cansados de escucharlo. Los rivales reconocen este gran fútbol, pero para ganar partidos no sólo es necesario jugar bien a fútbol (en ocasiones, ni eso), sino competir. Y para competir hay que tener calidad en las mentes. Nadie dice que los jugadores de la UDL no la tengan, la cuestión es si es suficiente para lo que se les exige. Esa calidad es la que hace que el jugador se mueva por instinto ante un cambio inesperado. El gol que marca ayer el Sporting viene precedido de un toque de cabeza de Claudio junto a varios blanquirrojos para que el cuero llegue al segundo palo, donde libre de marca remata Isma Cerro, estrella el balón en la madera, y el rechace lo aprovecha Víctor Ruiz para volver a rematar de cabeza, libre de marca. La UDL sabía del peligro de Ruiz, pero en vivo no hay repetición. A un equipo que aspira al ascenso no le pueden meter un gol como este, ni tampoco puede perder ante conjuntos como el Caudal (dos victorias) o el Lealtad (tres) que viven atemorizados por el descenso. Por muy bien que juegues, no puedes perder contra ellos.

La UDL sólo incluyó ayer a tres fichajes en su once inicial. Cuando firmas futbolistas buscas elevar la competitividad del equipo. Una tónica. ¿Lo ha logrado? Es el riesgo de esperar a los últimos días de mercado. Los buenso jugadores siempre cotizan al alza. Si esperas, fichas lo que está libre, aunque es verdad que el dinero manda.