«Lo que cuenta en el fútbol son las victorias y los puntos»

Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés Sábado, 19 agosto 2017

La UD Logroñés inicia la competición liguera mañana en Lezama. Sergio Rodríguez, técnico blanquirrojo, está preparado y tiene al equipo a punto para el compromiso. Ya tiene ganas de empezar y lo hará en un campo muy difícil.

- ¿Cómo se encuentra su equipo?

- Bien. Hemos hecho una pretemporada bastante completa. Sólo hemos tenido el pequeño problema de César Remón a nivel de lesiones. Los demás están disponibles. Estamos en el momento en que hay que estar a nivel físico, técnico y táctico en esta época. Es lo que esperábamos. Ni mejor ni peor.

- El rival, un Athletic B de mucha calidad, y en su feudo...

- No creo que sea determinante empezar fuera o en casa. El Athletic B es un rival a tener muy en cuenta, porque sus jugadores tienen calidad, son jóvenes y cogen la forma muy pronto. Esperamos un partido con mucho ritmo. Nosotros no estamos al cien por cien a nivel físico, por lo que buscaremos soluciones.

- Sí que sería importante empezar ganando en Lezama...

- Estaría bien, por todo. Está claro que los resultados positivos son los que te dan confianza, los que hacen que el trabajo de la semana se vea recompensado. Las victorias en el fútbol son lo único que cuenta.

- El rival es uno de los favoritos para estar arriba, se juega por la mañana. ¿Muchos hándicaps?

- Nosotros entrenamos por la mañana y estamos habituados al horario. Ese hándicap no tiene por qué existir. El campo es óptimo para jugar al fútbol. En ese aspecto no estamos condicionados. Sí que es cierto que el Athletic está a un nivel físico muy alto y jugar con los ritmos del partido va a ser muy importante para nosotros.

- ¿Por dónde pueden hacer más daño los cachorros bilbaínos?

- Es un equipo completo. Dentro de la filosofía del Athletic, busca tener la pelota y desgastar a los rivales. Mete mucho ritmo en las transiciones y tenemos que intentar controlar todo eso. Hemos trabajado cosas que nos vamos a encontrar y vamos a seguir haciendo hincapié en aspectos que intentaremos poner a nuestro favor.

- ¿Cómo se les ha de jugar?

- Los filiales tienen una característica muy clara y es que les gusta ser los protagonistas en el partido. Con balón se sienten muy bien, pero sin balón se les genera más problemas. Vamos a intentar hacer valer nuestras armas para quitárselo y hacerles más largo el partido. Hay otras cosas que nos pueden beneficiar y otras en las que tenemos que tener cuidado. Quitarles el protagonismo nos puede dar ventaja.

La afición, ilusionada

- Se esperan muchos seguidores en las gradas. ¿Una motivación más?

- Ojalá que pueda haber mayor afluencia al estadio, porque es importante para nosotros contar con el apoyo de la gente. Si van a venir, intentaremos recompensarles con trabajo. En ese sentido estamos muy contentos, porque los jugadores eso no lo negocian. Trabajan cada día como si fuese el último, y por eso no va a ser. Luego, los resultados serán los que sean, porque entran en juego muchas circunstancias.

- La afición está ilusionada, pero también preocupada por la falta de efectivos...

- Si están ilusionados, nos alegra, porque nosotros lo estamos. Yo voy a hablar de los que están aquí y con ellos estamos muy contentos. Son ejemplares en el trabajo, nos dan un nivel muy bueno pero sí que es cierto que esperamos que de aquí a que finalice el plazo tener más gente para poder competir entre nosotros dentro y tener más variantes para los partidos.

- Después de un mes de trabajo duro, ¿están preparados al cien por cien?

- Yo creo que sería un error estar al cien por cien en el aspecto físico ahora mismo. Tenemos una base importante del año pasado y eso se tiene que notar. Eso hace más fácil la pretemporada a nivel de conceptos técnicos y tácticos. Los que han venido nuevos se han adaptado bien. Hemos llegado a este punto para competir. No nos vamos a esconder. Llegaremos al mismo ritmo que los demás equipos. Hemos preparado para competir a buen nivel en este primer partido.

- La pretemporada ha sido buena, pero ahora lo que vale es ganar...

- Así es, lo que vale ahora es ganar. Eso de jugar bien, para nosotros no es tener más posesión, sino hacer lo adecuado en cada momento para sumar el triunfo y lo que intentamos es en cada partido utilizar las armas adecuadas para poder ganar. Porque el objetivo es ganar y más ahora que los puntos cuentan.

- ¿Seguirá contando con los chavales de la cantera?

- Lo que queremos es que el que esté en el primer equipo sea porque se lo ha ganado en su equipo. No vamos a regalar situaciones porque no es bueno para ellos. Estar entrenando con el primer equipo es positivo y un premio. Pero el premio hay que ganárselo. Y se gana trabajando muy bien con el filial, haciendo buenos entrenamientos y buenos partidos y el que esté en esa línea será el que venga a entrenar con nosotros. Los que hemos subido tienen cosas muy positivas y otras por mejorar. Su rendimiento en el filial es lo que va a hacer que puedan estar con nosotros.

- ¿Siente que con esta plantilla se puede aspirar al ascenso?

- Es muy complicado decirlo. Con lo que tenemos, las cosas van a salir bien, porque son jugadores comprometidos y profesionales. De ahí a que vayamos a estar peleando por el ascenso o no, no me voy a atrever a decir nada porque será el día a día el que nos marque dónde podemos estar. Que vamos a trabajar duro, eso seguro. Sí que creo que necesitamos más jugadores con cierta experiencia para tener competitividad dentro. No podemos poner una mochila encima a los jugadores del filial, que tienen que tener su margen de trabajo. Para mí, la plantilla es corta. Necesitamos gente que nos haga competir dentro y fuera. Con lo que está aquí estamos contentos. Se me antoja corta la plantilla en cuanto a número de efectivos, pero no en cuanto a calidad de los jugadores y de su trabajo.

- Hay jugadores veteranos y jóvenes en la plantilla. Los que siguen han progresado. Los nuevos ¿han adquirido ya los conceptos?

- Los que siguen con nosotros están en su línea del año pasado, e incluso, ascendente. Un activo muy bueno en este vestuario es que la gente veterana tiene muchas ganas de sumar y son deportistas en los que los jóvenes se pueden mirar, porque son un ejemplo. Y no sólo en lo que ya han vivido y experimentado a lo largo de sus carreras, sino que cada día nos demuestran en los entrenamientos su capacidad. Son gente veterana a la que ves trabajar cada día como si fuera el primer entrenamiento de su vida. Y eso aporta mucho a los jóvenes.

El privilegio de estar en casa

- Hemos hablado del equipo. ¿Cómo se encuentra el entrenador?

- Poder entrenar al equipo de tu tierra es un privilegio. Cada día es un premio venir aquí. Todo el cuerpo técnico le vamos a poner mucha ilusión y trabajo y aportar todo lo que sabemos. Vamos a ser positivos, dar confianza a los jugadores y, a partir de ahí, que las cosas vayan fluyendo y a ver lo que sale.

- El año pasado fue un revulsivo. Ahora asume el reto de llevar el equipo desde el primer día...

- El año pasado me lo tomaba igual. Lo asumo con normalidad. Llevo años en este mundo, en el otro lado, como jugador. Asumo que la responsabilidad total de lo que pase será mía. Sería negativo pensar en lo que puede no pasar, porque nos restaría. Lo que hago cada día es venir con ilusión, como el cuerpo técnico y los jugadores, y asumimos que la responsabilidad es nuestra. En ese aspecto, lo tomo todo con bastante normalidad.

- La afición está encantada con usted en el banquillo. ¿Qué le puede decir?

- Que ojalá sigamos en esa línea y que continúen encantados, que sería lo ideal. Significaría que las cosas van bien. Le ponemos mucha ilusión al trabajo y no tenemos un punto débil en ese sentido. Cada día queremos trabajar, mejorar. Ahí vamos a estar siempre. Después, al final, cada uno evaluará si el año ha sido mejor o peor. Tenemos nuestra metodología y nos ilusiona que la gente esté con ganas, porque nosotros estamos con muchas ganas también.