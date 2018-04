SEGUNDA DIVISIÓN B Cuatro partidos y un destino Sergio Rodríguez, rodeado de balones, observa a sus jugadores mientras corren sobre el césped del Mundial'82. :: fernando díaz El tiempo se acaba para la UDL y para todos los equipos. Unos tienen más urgencias que otros, pero en este mes se despejará su futuro La UD Logroñés se mide a Gernika, Mirandés, Sporting y Racing en un mes decisivo LOGROÑO. Lunes, 9 abril 2018, 00:44

Cuatro semanas. Veintiocho días. Cuatro partidos. Todo o nada. Gernika, Mirandés, Sporting y Racing de Santander. Quinto, segundo, primero y cuarto clasificados, respectivamente. El reto es enorme, pero es el escenario al que se sube la UD Logroñés en este mes de abril. Los riojanos aspiran a alcanzar una meta de la que apenas han disfrutado a lo largo de la temporada. Han visto el 'play off' de cerca, han vivido incluso en él, pero no han llegado a instalarse. Diez meses se cumplen prácticamente del inicio de la temporada. Iba a ser muy larga, pero ahora, además, ha tomado tintes dramáticos por la clasificación, pero sobre todo por las lesiones que asolan a una plantilla justa de efectivos. Ahora, además, ya sabe que la cuarta plaza está a seis puntos, después de que ayer ganase el Racing en El Sardinero al Caudal de Mieres.

Sin duda alguna, abril es el mes indicado para propiciar el golpe de gracia que no se ha dado aún. Un mes que acogerá diez enfrentamientos directos, de los que cuatro los protagoniza la UD Logroñés. En su mano queda sumar doce puntos cuyo valor se multiplica porque no los acumulan sus rivales más directos. La exigencia es máxima, pero además de estos cinco conjuntos, tampoco hay que olvidar lo que hagan Athletic B (55 puntos) y Barakaldo (51), que se midieron el pasado jueves con triunfo por la mínima del filial rojiblanco.

Sin duda alguna, es la UDL quien tiene el calendario más complicado de todos los conjuntos que pelean por el 'play off'. Si no gana estos cuatro compromisos, habrá dicho adiós a su sueño. La Real Sociedad calca el final de liga, prácticamente, pero suma siete puntos más, 59, que los riojanos. Así, los hombres de Sergio Rodríguez recibirán el domingo al Gernika (55 puntos), al que ganaron por un solitario gol en el partido de ida (0-1). El once guerniqués acumula seis victorias, tres empates y una derrota en los últimos diez partidos. No pierde desde el 11 de febrero (Vitoria, 1-0).

En los compromisos que restan, y además de la UD Logroñés, Real Sociedad, Real Unión, Arenas, Leioa y Mirandés serán sus adversarios. La jornada del próximo domingo acogerá también otro duelo directo, entre el Tudelano y el Mirandés, si bien los navarros acumulan demasiados errores en las últimas jornadas y se han quedado con 47 puntos en su cuenta.

Siete enfrentamientos

Las jornadas 34 y 35, que se disputarán los días 15 y 22 de abril, respectivamente, serán tremendamente intensas. En la primera de ellas, el Gernika recibirá a la Real Sociedad; la UD Logroñés viajará a Miranda de Ebro; el Sporting jugará en Mareo contra el Tudelano y el Barakaldo recibirá al Leioa.

El comportamiento de los riojanos en Anduva es una incertidumbre. No merecieron la derrota en Las Gaunas (1-2), pero el Mirandés fue más práctico y vivía un momento fantástico de resultados. Llegó a Logroño en la decimoquinta jornada y sólo había perdido un partido, en Pamplona (Osasuna, 1-0).

Su trayectoria en esta segunda vuelta es mucho más irregular que en la primera, con cinco derrotas en cinco encuentros, si bien ha estabilizado su rumbo en marzo, mes en el que no ha perdido. Ayer lo cerraron con una nueva victoria, sobre Osasuna, merced a otros dos goles de Diego Cervero (2-1).

El 22 de abril, la UD Logroñés regresará a Las Gaunas para medirse al Sporting de Gijón, líder del grupo gracias a los 64 puntos que suma. En Mareo firmó una de esas derrotas propias del gen blanquirrojo. No pierde muchos partidos, pero no los gana con la solvencia que lo hacía semanas atrás.

En esa misma jornada, la Real Sociedad se medirá en Zubieta al Mirandés, mientras que el Racing de Santander acudirá al Ciudad de Tudela, campo muy complejo para cualquier visitante.

El mes se cerrará, y quizá con él las opciones de algunos equipos, con la visita de la UD Logroñés a El Sardinero. Sergio Rodríguez frente a Carlos Pouso y viceversa, pero más allá de este duelo personal estará la suerte de ambas escuadras, si es que acuden a la cita con sus opciones intactas de jugar el 'play off' de ascenso. De momento, los cántabros suman ocho puntos más.