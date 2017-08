FÚTBOL Cuarenta y cinco años en verde La Real Sociedad también participó en la edición del año pasado :: j.m. Real Sociedad, UDL, Varea y Berceo se medirán en el Memorial Luis Santos IÑIGO ZABALA/V.S. LOGROÑO. Sábado, 19 agosto 2017, 00:15

El 16 y 17 de agosto en las instalaciones del Mundial 82 tendrá lugar el tradicional torneo juvenil 'Ciudad de Logroño-Memorial Luis Santos'. Será la cuadragésimo quinta edición que el Club Deportivo Berceo organice un torneo que este año cuenta con la Real Sociedad, UD Logroñés, Varea y el conjunto anfitrión como participantes. La elección de los rivales, según afirmó el presidente del club organizador, responde al número de equipos riojanos que jugarán el año que viene en División de Honor. «No podíamos invitar a la UDL y no al Varea o viceversa. Por ello hemos prescindido de invitar a algún club de más nivel», expresó Esteban Rubio.

Además del directivo del club, el concejal del Ayuntamiento de Logroño, Pedro Sáez Rojo, y la vicepresidenta de la Fundación Rioja Deporte, Nerea López, presentaron ayer el torneo juvenil más longevo celebrado de manera interrumpida en España. Para hacerlo posible, además del esfuerzo realizado por el club logroñés, el Ayuntamiento de Logroño vuelve a ayudar en su organización. Sáez Rojo afirmó que para el Consistorio es un placer colaborar en torneos que contribuyan «a fomentar el fútbol base en la ciudad» y felicitó al Berceo por «el trabajo diario que realiza con los jóvenes». El precio para poder presenciar el torneo es de 6 euros las entradas de día y 10 euros el abono de los dos días. Estarán a la venta en la cafetería Génesis, situada en la Gran Vía, y en las instalaciones del Mundial'82 durante la disputa del torneo. Con la entrada, el club de La Isla regalará el ya tradicional vaso de vino y bocadillo de chorizo. Combinación ideal para pasar dos días de verano presenciando lo mejor de la cantera futbolística vasca y riojana, y porqué no, poder vislumbrar a alguna futura estrella del fútbol. No será porque no ha habido precedentes. Futbolistas que marcaron la generación de los 90, como Guardiola o Julen Guerrero, u otros como Víctor Valdés o Antoine Griezmann también han jugado en Logroño.

LA FICHA uQué Torneo Ciudad de Logroño Memorial Luis Santos. uFecha 16 y 17 de agosto. uLugar Mundial 82. uEntradas Seis euros las entradas de día y 10 euros el abono de los dos días. Con la entrada se dará el tradicional vaso de vino y bollo con chorizo. uHorarios Por la mañana tendrán lugar los encuentros de los infantiles del 2005. Por la tarde jugarán los juveniles. uEquipos Real Sociedad, UD Logroñés, Varea y Berceo.

Además, en paralelo se disputará una minicopa en categoría infantil 2005, por la mañana, con Real Sociedad, Athletic, Polideportivo Juventud de Calahorra y Berceo.