«No creo en la suerte, creo más en el trabajo diario» El vitoriano valora la llegada de un director deportivo y la continuidad del técnico E.M. LOGROÑO. Jueves, 10 mayo 2018, 22:45

Caneda repasa las urgencias de la UDL por ascender.

- ¿Cómo ve la situación de la UD Logroñés y la presión por conseguir el ansiado ascenso?

- Aunque es un club que está haciéndose desde cero, se está asentando una estructura importante. Creo que ha entrado gente en el organigrama del club que sabe de lo que se trata, se cuidan los detalles. Aquí no hay una persona que ponga dinero y se derroche tontamente. La llegada de un director deportivo y la continuidad del entrenador es una manera de hacer las cosas bien.

- Mire que es complicado ascender de Segunda B...

- No es el hecho de meterse en el 'play off' y luego pelear por el ascenso. Se trata de ser consciente de que te estás enfrentando a equipos también muy importantes. Y en el fútbol de Segunda B los detalles marcan. Y a nosotros, por muy buen fútbol que hayamos practicado, ha habido detalles que nos han penalizado. Equipos que a priori tienes que ganarles y no lo consigues por pequeños detalles. Clubes con presupuestos enormes y respaldo social como Oviedo o Cádiz y tampoco lo han conseguido

- Tampoco la UDL tenido mucha suerte esta temporada.

- Yo no creo mucho en la suerte, creo más en el trabajo diario. Habrá habido momentos que hayamos merecido más que los demás, pero no es por suerte el no ascender. Será porque en momentos no hemos sido lo suficientemente contundentes en defensa, y a nivel ofensivo hemos generado muchas ocasiones pero no han entrado. ¿Suerte o no suerte? Digamos que son cosas que hemos dejado de hacer.