«Creo que todavía no hemos asimilado el ascenso» El centrocampista detalla las sensaciones del ascenso rojillo Raúl Almagro Jugador del Calahorra S.M. LOGROÑO. Lunes, 4 junio 2018, 22:54

Raúl Almagro ha sido una de las claves del éxito del Calahorra en los dos últimos años, un baluarte en el centro del campo y uno de los jugadores más queridos de una afición que les acogió el domingo con todos los honores.

-Después de todo lo trabajado, ¿cómo sienta el ascenso?

-Es algo muy bonito, especialmente por ese recibimiento tan espectacular que nos dieron en Calahorra. Fue increíble llegar, parecía que habíamos ganado la Liga de Campeones. Nuestra afición siente al equipo con mucha pasión. Yo llevo sólo dos años y ya soy de los veteranos, he sido capitán y me siento muy valorado aquí, por lo que resulta más especial. Creo que todavía no lo hemos asimilado.

-¿Cómo fue esa tanda de penaltis definitiva?

-Había muchos nervios y tensión, a lo que sumamos el cansacio acumulado. Había que tirar más con el corazón que con las piernas. Precisamente en el entrenamiento del viernes habíamos ensayado y de veinte penaltis sólo marcamos cuatro. Y en Buñol, los cinco.

-El equipo dio la talla cuando tenía que hacerlo.

-Éramos conscientes de que pasase lo que pasase en los penaltis habíamos hecho una gran eliminatoria. La ida nos dejó un mal sabor de boca por el resultado injusto y por eso creíamos. El año ha sido increíble y vivimos además una gran experiencia en Copa que nos mostró que podíamos plantar cara a cualquier equipo.

-¿Cómo sienta no marcar en dos años en un equipo tan goleador?

-Es algo a lo que estoy acostumbrado, ya que en siete u ocho años en Tercera no he marcado (ríe). Incluso en el vestuarios hay bromas con ello, pero tengo claro que cada uno tenemos nuestra función.