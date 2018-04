CORAZÓN CONTRA MATEMÁTICAS La UD Logroñés quiere apurar ante el líder sus mínimas opciones, el día del regreso de Ñoño y Rayco ELOY MADORRÁN Domingo, 22 abril 2018, 01:08

Todo el mundo da por hecho que la UD Logroñés se ha quedado sin opciones de jugar el 'play off' de ascenso. Y es cierto. Pero las matemáticas aún dan un pequeño rayo de esperanza. Los números no salen. Pero podrían salir si... ¿Quién no se agarra a un clavo ardiendo?

La UD Logroñés se presenta ante sus aficionados después de la derrota en Miranda que dejó al equipo muy tocado. Ahora es el momento de invertir la situación y brindar al público lo que no se pudo en Anduva: una victoria. Lo cierto es que la empresa es complicada porque visita Las Gaunas el líder de la categoría, el Sporting B, el mejor equipo de los ochenta de la categoría.

Sergio Rodríguez, técnico blanquirrojo, repasaba el jueves las virtudes del filial asturiano, un equipo recién ascendido que está haciendo las cosas muy bien. «Tendremos que hacer nosotros muchas cosas bien si queremos ganar al Sporting», reconocía el entrenador.

Para el encuentro de esta tarde (18.00 horas) Sergio Rodríguez recupera al lesionado Rayco. El delantero canario regresa a la convocatoria tres semanas después de lesionarse. Durante la semana ha ido entrenándose con el resto de sus compañeros, cada vez con mayor intensidad, hasta hoy. «Habrá que esperar hasta el último día para saber cómo está el tobillo, dependerá de las sensaciones», comentaba Rayco durante la semana. Parece que está llamado a jugar en la segunda parte más que a salir en el once titular.

Otro que regresa al equipo es el centrocampista Ñoño. El futbolista ha cumplido ya los dos partidos de sanción por la cartulina roja que vio en el minuto 90 del encuentro en Guecho. El de San Fernando sí que apunta a titular esta tarde en el municipal de Las Gaunas.

De esta manera, Sergio Rodríguez recupera a los dos máximos artilleros de la UD Logroñés, Rayco (13 goles) y Ñoño (11). Esperemos que sea una premonición.

Durante los entrenamientos de la semana el técnico blanquirrojo ha puesto especial énfasis en el trabajo de repliegue, siempre ordenado, del equipo. Es lógico si se tiene en cuenta la peligrosidad del Sporting B cuando sale a la contra. Por ahí, por los pequeños detalles (concentración, pérdidas tontas de balón, eficacia en el área) pasará buena parte de la suerte del encuentro.

La UD Logroñés ha completado la convocatoria para este encuentro con la incorporación del jugador del filial Guillermo Cabrera.

Fidelidad a un estilo

Salvo sorpresa, Sergio Rodríguez se mantendrá fiel a su propuesta futbolística y el once titular no sufrirá grandes cambios. Miguel estará en la portería con una línea de cuatro por delante (Santos, Caneda, Zubiri, Paredes). En el centro del campo Carles Salvador con Remón, acompañados por Rubén por la banda derecha y Ñoño por la izquierda. Arriba Espina y Marcos André serán la referencia.

El Sporting B llega a Logroño con la intención de mantener el liderato. José Alberto López, entrenador del equipo gijonés, no podrá contar para este encuentro con el sancionado Pedro Díaz, ni tampoco con los lesionados Mateo y Bertín. Además, Nacho Méndez y Juan Rodríguez viajan con el primer equipo a Cádiz y no jugarán en Las Gaunas.

Cuando le preguntan a José Alberto López por lo apretado de la clasificación, el entrenador asturiano no se despista: « Nosotros tenemos que centrarnos en ganar en Logroño, que es un campo donde como locales han sido muy fuertes durante todo el año. El Logroñés es un equipo hecho para ascender y que no lo va a poder hacer. Nosotros vamos como siempre, con la intención de reducir su potencial e imponerse nuestro estilo al suyo».

Después de la demostración de la afición blanquirroja acudiendo a Miranda la semana pasada, se espera hoy una buena entrada para arropar a los pupilos de Sergio Rodríguez en su penúltimo partido en casa.