SEGUNDA DIVISIÓN B «Ellos han sido nuestro corazón» Rodríguez en Anduva. :: F.D. Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés Por primera vez el técnico riojano se muestra muy crítico con la labor de los colegiados del partido S. MORENO LAYA Domingo, 22 abril 2018, 01:01

Miranda. Por primera vez en todo el campeonato, Sergio Rodríguez se 'saltó' la primera pregunta de este redactor para ir directamente a aquello que quería poner en valor: «No sé qué ha pasado en la jugada del minuto 75. Pero antes de hablar del árbitro y darle un protagonismo que no se merece, lo primero que me gustaría hacer es agradecer a la gente que ha venido de La Rioja su esfuerzo. Decirles que los hemos sentido mucho, que se lo agradecemos mucho, que no hemos podido conseguir un buen resultado, pero que han sido nuestro corazón. Y luego agradecer a los jugadores que han estado hasta el final dándolo todo. No ha podido ser, sin hacer un partido brillante, el Mirandés, tampoco, con mucho en juego y pasa factura. Pero lo primero era darle las gracias a la afición y a la plantilla».

-A partir de la hora de encuentro, el partido parecía a punto de romperse. No se sabía hacia qué lado. Y se ha producido en el 75 una jugada realmente extraña. ¿Qué ha sucedido?

-El linier levanta la bandera, y el árbitro pita. Luego ya si se ha equivocado o no, no lo sé. Porque en directo era difícil verla. Pero lo que está claro es que el línea levanta la bandera y el árbitro lo pita. A partir de aquí, todo lo demás tiene que sobrar. Se haya o no equivocado. En el momento que levanta la bandera y pita que es mucho antes de que golpee el centro, la acción se tiene que terminar. Esto es lo que ha pasado.

-De nuevo una decisión importante equivocada que deja al equipo prácticamente sin opciones de alcanzar sus objetivos.

-Está muy difícil. Veremos lo resultados de mañana (por hoy), pero está complicado. Es evidente. Pero nosotros por profesionalidad y por la afición y el club vamos a pelear hasta el final para agotar todas las opciones. Seguiremos trabajando igual porque tenemos gente muy honrada, pero está muy difícil. Lo reconocemos y vamos a agotar todas las opciones hasta que se dispute el último minuto.

-De nuevo surge en este tramo de temporada una palabra muy usada en momentos anteriores: el infortunio.

-No hemos encontrado nada de fortuna a lo largo de todo este campeonato. Hemos tenido que hacer mucho para conseguir ganar los partidos y otros equipos, con menos, lo lograban. Y tampoco hemos tenido suerte con las decisiones arbitrales. Pero me quedo con el trabajo y que hemos competido en todos los partidos. Y lo vamos a seguir haciendo. El objetivo de estar entre los cuatro primeros está difícil, pero vamos a esperar y a seguir trabajando por si acaso suena la flauta en un año muy difícil para nosotros.