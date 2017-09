NO CONTAMINAR

Perdió la UD Logroñés. Y que pierda es, en sí, una noticia, porque este equipo se ha instalado en el triunfo y el empate desde que Sergio Rodríguez se sienta en su banquillo. Segunda derrota en quince partidos. Derrota ante el que hasta ayer era colíder y ahora es segundo, con los mismos puntos que el patrón del grupo, el Mirandés. Ganó gracias al gol de Diego Cervero, como no podía ser menos.

La derrota en Burgos deja varias lecturas. La primera, que perder entra dentro del juego y cuanto más tiempo acumulas sin caer, más cerca está la derrota. Ahora bien, en la valoración de esa derrota hay que destacar un dato muy importante: no puede ni debe contaminar el ritmo del equipo cuando éste entra, además, en una semana muy importante. Analizar el porqué del triunfo del Burgos, sí, pero no caer en la duda. Sergio Rodríguez alude a la intensidad. Esa se puede lograr; talento y calidad es más complejo.

La UDL cerrará la semana matea el domingo (20.00 horas) en Las Gaunas frente al Caudal, si bien el miércoles tiene una cita muy importante en Formentera, deportiva y económica. Ganar a un equipo que lo hace desde el punto de penalti supone enfrentarse a un equipo de Primera. Con suerte, una día para el recuerdo, como lo han sido Valencia o Sevilla. Por otro, el económico, porque si la UDL llega a cuarta ronda se habrá asegurado ya unos ingresos altos y una taquilla que puede alcanzar el rango de extraordinaria. Por eso es fundamental que la derrota de Burgos no contamine.

Al margen de futuros enfrentamientos, la UDL ya conoce de primera mano cómo se pueden ganar partidos por la mínima. Cuatro goles han dado al Burgos 13 puntos. No ha encajado ninguno. El cuadro castellano representa la otra cara de la moneda de la categoría: no oferta un juego brillante, pero es muy intenso y gana, que es lo que queda. A la UDL le cuesta cambiar cuando el rival le exige que modifique el guión. No siempre se puede vencer a través de un fútbol de toque, aunque también es verdad que ha demostrado que sabe adaptarse a cada encuentro.