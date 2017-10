SEGUNDA DIVISIÓN B TUDELANO - UD LOGROÑÉS CONECTAR LOS PUNTOS Rayco García avanza con el esférico y encara a Lázaro. / FERNANDO DÍAZ La UD Logroñés logra mantener la portería a cero... pero también la del contrario Los riojanos modifican su propuesta para adaptarse a un campo y un rival que exigen de soluciones que parten del error del contrario S. MORENO LAYA Domingo, 22 octubre 2017, 23:22

Tudela. Existen preciosos partidos de fútbol que resultan ser feos. Son esos encuentros donde hasta las fotografías quedan deslucidas. Es muy difícil dar con el instante perfecto; ese control, ese gesto, o esa conducción que muestra en imagen estática toda la calidad de un futbolista determinado. Suele pasar cuando se dan esos preciosos partidos que resultan feos: cuatro jugadores sobre el rival, y la foto ya está fastidiada pues no se ve absolutamente nada. El fotógrafo en cuestión no logra verle la cara a un solo jugador, siempre rodeado, presionado, o agitado; y ni por asomo logra captar la pelota en los pies de un futbolista. No hay tiempo. Todo pasa muy rápido, el control es efímero, la pelota dura poco en un mismo punto.

0 0

Es el reflejo directo de la intensidad, la competitividad, la toma de decisiones a toda velocidad para evitar un error. Es entonces cuando los partidos en este Grupo II se ponen realmente bonitos, aunque no haya conducciones, controles, regates ni contragolpes o dominio de la posición. Hay nervios, tensión, intensidad, choque, intercambios, genio, gente sobre el césped con muy mala leche, y la comprensión, por la experiencia adquirida, de lo bello que resulta la eterna espera del fallo que no se llega a producir. Comienza a ser un hecho del pasado esperar el fallo del rival. Cada vez mejor entrenados o más convencidos, los defensores no fallan una, para frustración de unos delanteros que cada vez parecen más del montón, pues nadie acaba por decidir este tipo de partidos tan trabados.

Tudelano Pagola; Iñaki, Meseguer, Álvaro Corral (Lalaguna, m. 45), Sergio Martínez; Lizarraga, Lázaro, Ibai Ardanaz (Barrera, m. 70), Víctor Bravo; Mika (Puche, m. 83) y Adán UD Logroñés Fermín Sobrón; Miguel Santos, Caneda, Ramiro Mayor, Paredes; Carles Salvador, César Remón, Carlos García (Álvaro Arnedo, m. 60); Rayco, Marcos André (m. 77), e Iván Aguilar (m. 67). Goles No hubo. Árbitro Encuentro dirigido por Palencia Caballero. Amonestó a los locales Corral y Lázaro; y a los visitantes Santos, Paredes, Ramiro y Carles Salvador. Incidencias Partido jugado en el Ciudad de Tudela. Césped en mal estado. Tarde calurosa. Unas 1.000 personas en el campo. Más de 250 seguidores en las gradas

Hay quien vive de los fallos ajenos, y acaba por sumar puntos, como el Tudelano. Y hay quien asume el delicioso reto de ser los tuyos quienes acierten. Suman también puntos, pero no tantos como los que debieran. Es la UD Logroñés mejor equipo que el Tudelano, en casi todo. Defienden casi igual, y los riojanos tienen más calidad para atacar en los espacios reducidos. Y aún así el asunto acabó en empate a casi nada. Porque nadie falló atrás, y ninguno acertó adelante. Es la vida en el Grupo II, el fastidio de la existencia o no de unas determinadas propuestas. Pero al final todo se reduce al nivel de exigencia. La UD Logroñés debe ganar casi todos sus partidos, y debe ir a por ellos, pero al final no lo consigue.

Mientras, casi todos sus rivales de este inicio de temporada se conforman con competir de igual a igual ante uno de los supuestos candidatos a todo. Es el caso del Tudelano, igualmente aspirante a play off pero sin la presión añadida de tener que ganar todos los partidos. Mejor empatar que perder cuando no se puede ganar. Por eso, su empate es meritorio y el de los riojanos dependerá del resultado del próximo domingo para darlo por bueno. Son dos formas honestas de ver el día a día de este delicioso infrafútbol que nos atrapa a la espera de que alguna vez los puntos conecten.

Empieza una contra que parece tener buena pinta, pero acaba siendo frustrada por un mal pase o la buena intervención de un rival. Hay que volver a empezar. Ese córner resulta peligroso. Pero el remate sale desviado. Otro punto que no acaba de estar perfectamente conectado. Toca volver a intentarlo... Ese disparo desde la frontal lo acaba despejando el portero en una buena intervención. Otra vez los malditos puntos inconexos. Toca el equipo con sentido. El asunto pinta bien, y llega alguien y al fastidia por una sencillo pase mal ejecutado. Otra vez a buscar cómo se pueden conectar esos puntos.

Y ayer no fue uno de esos días en los que todo parece conectado, el asunto fluye, el equipo juega y acaba ganando. No era ni el momento ni el lugar. La UD Logroñés siente la presión de ganar cuantos más partidos mejor, pero tampoco podía pasar por alto que tras perder en Burgos tocaba sumar en el estadio de otro de los equipos fuertes. Este nivel de exigencia es preferible a otro asunto que sería visto con mayor preocupación y que afecta al Tudelano. Reside en la ausencia total de exigencia por ganar sus partidos. Por eso no tiene la necesidad de exponer en exceso cuando los partidos no los puede ganar de forma clara. Entonces el resultado es de 0-0.