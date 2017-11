U.D. LOGROÑÉS «La clave está en mejorar en las dos áreas» Sergio Rodríguez prepara los utensilios a utilizar durante el entrenamiento. :: / Fernando Díaz Para Sergio Rodríguez, entrenador de la UDL, un triunfo en Urbieta daría un plus de credibilidad a la plantilla fuera de casa CARLOS FERRER YÁBAR Logroño Sábado, 11 noviembre 2017, 11:59

La semana pasada, con tres partidos, no dejó el mejor balance para la UD Logroñés. Ahora, el equipo blanquirrojo afronta lo que será la antesala de su particular 'Everest' liguero, ante Mirandés, Sporting B y Racing, en tres semanas. El aperitivo se juega en Gernilka y es en ese partido en el único que se piensa. Sobre todo, en cómo volver a ganar fuera de casa y en hacerlo en un campo en el que su dueño está obteniendo muy buenos resultados.

- ¿Espera un partido muy exigente en Gernika?

- No miramos más allá. Este partido es lo suficientemente importante como para fijarnos en otras cosas. Es un partido exigente, el Gernika está en una buena dinámica, pero vamos a intentar cortarla y relanzarnos nosotros.

- ¿Qué está haciendo bien el conjunto vasco para estar arriba en la tabla?

- Aparte que de cara a gol está muy efectivo, también está defendiendo bastante bien. Está aprovechando sus opciones. Es un equipo en el que su principal arma ofensiva viene, más que en las primeras jugadas, a partir de la segunda. Ahí, todo lo que cae lo termina rápido y en las áreas está siendo bastante fuerte.

- La sanción de Paredes obliga a un cambio. ¿Habrá algunos más?

- Hemos trabajado esta semana valorando las posibilidades que tenemos y veremos qué decidimos en la convocatoria y a la hora de jugar el partido. Pero estamos convencidos de que cualquier jugador que salga lo va a hacer bien.

- ¿Sobre qué jugadores hay que estar encima durante este partido?

- Está Alain Barrrón, que ya jugó en nuestro equipo y que lleva cuatro goles en los dos últimos encuentros. Está siendo muy intuitivo y efectivo en las segundas jugadas. Arriba juega Pradera, otro hombre con gol. No sabemos si Mikel Abaroa llegará a tiempo después de la lesión muscular que ha tenido. Pero lo bueno que tiene es que es un buen bloque y que en su campo, de hierba artificial, golpea largo y a partir de ahí aprovechan todo lo que genera. Tendremos que cuidarnos en eso porque, si no, nos harán daño.

- El Gernika está funcionando, además, muy bien en casa...

- Se encuentra en una dinámica fantástica. El año pasado tuvieron una racha de victorias consecutivas que les hicieron meterse en la zona alta. Ahora están haciendo lo mismo, pero nosotros confiamos mucho en los jugadores que tenemos, en los que van a actuar, y vamos con muchas ganas.

- ¿Una fórmula para ganarles?

- Lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos al campo, que es de hierba artificial. Cuando saltemos al calentamiento, ver cómo bota el balón, los apoyos, que será importante. Y luego, se dan muchas situaciones de área por el juego que proponen, con mucho golpeo al área. En defensa deberemos estar muy concentrados, muy intensos, no dar opciones, sobre todo en las segundas acciones que es donde son más peligrosos. Y nosotros, cuanto más tiempo podamos llevar el partido a nuestro terreno, más opciones tendremos. Si proponemos el mismo partido que ellos, tienen más ventaja que nosotros. Vamos a intentar tener la pelota, crearles situaciones de peligro...

- ¿Cómo ve al equipo tras el primer tercio liguero?

- Hay cosas que mejorar. Hay cosas que estamos haciendo muy bien pero hay otras que hay que mejorar, porque las estamos pagando con goles. En eso estamos. Creo que el equipo tiene mucho potencial, también margen de mejora, y tenemos la credibilidad muy alta en todos los jugadores. Seguiremos trabajando duro para intentar cambiar la situación, sobre todo en cuanto a puntos.

- ¿Cómo se puede explicar que los rivales, con menos, estén haciendo más que la UD Logroñés?

- Los rivales están mejor que nosotros en las áreas. Nosotros, en el aspecto ofensivo creamos, aunque no estamos acertados. Es algo que no nos preocupa en exceso, porque llegará un momento en que entrarán solas. En nuestra área, todos debemos ajustarnos más, tener un poco más de concentración. Tenemos que apretar porque estamos en una situación en la los rivales de poco sacan mucho. Debemos estar atentos hasta el final y en el aspecto defensivo estar muy intensos, con la concentración muy alta. Hay que ajustarse mucho, pero tampoco martirizarse mucho, sino interpretar lo que ocurre como algo circunstancial que pasará. La clave va a estar en mejorar en las dos áreas.

- Prácticamente han jugado todos los defensas. El equipo sigue sin funcionar bien en esa parcela. ¿Cómo lo puede arreglar?

- Hay muchas cosas defensivas que hacemos bien. Si que es cierto que cuando hemos analizado los goles, en los centros laterales estamos teniendo problemas. Lo estamos corrigiendo y pienso que estamos en condiciones de atajarlo. El tema mental también es importante. Vamos a intentar en el encuentro de Gernika, coger una dinámica positiva y que a partir de ahí, esto va a cambiar.

- La UD Logroñés está a cinco puntos del cuarto clasificado. ¿Demasiado Lejos?

- Son cinco puntos. No es que sean muchísimos, pero si queremos estar en esas posiciones de arriba no podemos dejar marchar muchos más, porque sería más complicado. Ahora no miramos eso, sino nuestra mejora como equipo cada día, porque eso es lo que nos va a hacer mejorar en puntuación y en juego. Si sólo te basas en la clasificación, cuando no estás arriba te sientes incómodo, estás inseguro. Lo mejor es fijarte en el trabajo diario, en la mejora, y yo creo que así los resultados llegan más fácil.