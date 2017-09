Cifu piensa en jugar en Baracaldo Iván Cifuentes posa con la camiseta de la UD Logroñés en su primer acto con el club. :: juan marín El albaceteño vio a su equipo ganar en Copa, se entrenó ayer y no desea esperar mucho para debutar con la camiseta blanquirroja M.G. DATA. Sábado, 2 septiembre 2017, 11:57

«Estoy en condiciones de jugar», decía ayer Iván Cifuentes, Cifu, que se puso por primera vez la camiseta de la UD Logroñés, aunque antes de ofrecer esa imagen estuvo trabajando en las instalaciones del Mundial'82.

Cifu (Albacete, 10/1/1996) apenas habrá completado tres entrenamientos antes de acudir a Baracaldo. La decisión final corresponde a Sergio Rodríguez. Puede convocarle para jugar, para que se vaya integrando aunque luego no juegue o directamente puede dejarle fuera de la citación. El albaceteño recurrió a los tópicos futbolísticos para explicar su salida del Valencia y su llegada a La Rioja. «La verdad es que no se han dado las cosas como pensaba. Llegó la oferta de la UDL y no tuve nada más que pensar», narraba al hablar de su cambio del club ché al riojano.

Cifu siguió el partido del miércoles desde la grada. Esos noventa minutos y la sesión matinal de ayer le permiten asegurar que ha visto «un grupo muy unido y con grandes jugadores» entre los que está seguro de que se sentirá «a gusto». «A este equipo le gusta la posesión del balón y tiene las ideas muy claras», añadía al referirse al partido contra el Avilés.

El centrocampista, que debutó en Segunda con 17 años, cambia radicalmente de vida. Dejó su casa hace catorce meses y ahora abandona las comodidades de una cantera como la del Valencia. Las exigencias aumentan, máxime cuando se trata de un jugador de creación. La ventaja en la UDL reside en su sintonía con el entrenador. «He hablado con Sergio y me gusta mucho su forma de pensar y de ver el fútbol. Creo que puedo encajar a la perfección en lo que él pide al futbolista», admite.

La moneda también tiene otra cara, aunque tampoco se pude calificar de desventaja. Desconoce el fútbol de estas tierras. «No conozco mucho este grupo, aunque sí que me han informado de cómo se juega en él», admite, si bien se mantiene firma en la fortaleza del fútbol que ha visto en la UDL. «Creo que de la forma que juega la UD Logroñés tiene la oportunidad de ganar muchos partidos», apunta antes de afrontar una «bonita temporada».