Cifu aspira a jugar con la UDL su tercer play off de ascenso Iván Cifu, con la camiseta del Valencia. :: / @ivan10cifu El club riojano anunció ayer el fichaje del centrocampista, que siguió desde la grada el partido de Copa y hoy se entrena con el equipo M.G. LOGROÑO. Viernes, 1 septiembre 2017, 12:26

Protagonismo sobre el césped y protagonismo fuera él. La UD Logroñés ofertó dos grandes focos de atención ayer. Por un lado, la el fútbol y la victoria cosechados, tercera de la temporada, y por otro la presencia de un nuevo jugador, el sexto de la campaña, aunque éste no participó del encuentro. A partir de hoy sí que estará sobre el césped

Iván Cifuentes Román, la sexta incorporación de la Unión Deportiva Logroñés para la temporada 2017-18, tal y como adelantó ayer Diario LA RIOJA. Cifu, como es conocido futbolísticamente, habló ayer a través de la web de la entidad.

«Cuando me dijeron que la UD Logroñés estaba interesado en mí, me informé sobre el equipo y sobre la ciudad. No he tenido dudas acerca de fichar y aquí estoy», comentaba el jugador, al que el club tiene previsto presentar hoy.

Cifu ha llegado al profesionalismo de esta categoría muy joven. Primero pasó dos temporadas en Segunda con el Albacete, con 17 años, pero apenas jugó; después emigró al Valencia Mestalla donde sonrió hasta junio, ya que peleó por el ascenso hasta la última ronda. Sin embargo, la llegada de Lubo Penev a su banquillo ha supuesto su despedida. Así, este centrocampista que juega por dentro y mira hacia la portería rival inicia una nueva época en Logroño. «A mí me gusta tener el balón y ser muy vertical, buscar siempre la portería», admite. Sergio Rodríguez lo quiere para jugar de interior, aunque el advierte de que se considera un «futbolista polivalente», que puede actuar «desde diferentes posiciones».

Cifu llega a un equipo muy hecho, virtud que le hará integrarse con rapidez pero que también le exigirá más si cabe dado su rendimiento. De momento conoce a sus compañeros por los «resúmenes» que ha visto de estos primeros partidos. «Tenía ganas de verles en directo, como ayer por la noche», indicaba.

A la Copa le seguirá la Liga y Cifu ya estará en condiciones de jugar. Su debut que a criterio del técnico y del propio jugador. Por ahora se conforma con pensar que el equipo disfrute de «un gran año» confiado de que peleará por «cosas muy bonitas» si piensa «partido a partido» y se abona al «esfuerzo y sacrificio». Y si en mayo y junio peleó por el ascenso a Segunda confía en que cuando lleguen esos meses puede jugar su tercer play off de ascenso. No está mal a sus 21 años.