César Remón sigue sin recuperarse y no jugará contra el Vitoria

Persisten las molestias que no permiten a César Remón entrenarse con el resto de sus compañeros. El domingo pudo actuar unos minutos, pero no han cesado los dolores en el gemelo interno de su pierna izquierda cuando la fuerza, lo que le obliga a seguir un proceso de recuperación al margen de la plantilla.

El propio jugador indicaba ayer que no terminaba de estar en plenas condiciones, pero que está trabajando a fondo para intentar recuperarse y poder ser útil al equipo. No parece que va a ser en este primer partido en casa. El técnico, Sergio Rodríguez, indicaba ayer mismo que «esta semana va a ser complicado que juegue. Vamos a ver qué pasa, porque no termina de estar bien».

En todo caso, el técnico prefería pensar en los jugadores con los que sí va a poder contar para este partido, entre los que ya se encuentra el recién fichado Borja Gómez, que ha llegado en buen estado de forma al haberse estado entrenando con la plantilla pimentonera hasta hace dos días. Lo más seguro es que el madrileño no sea en esta ocasión de la partida y que espere a que haya tomado un mayor contacto con sus compañeros para ir contando con él para jugar.

La sesión de ayer, que tuvo un buen rato de vídeo y de trabajo en el gimnasio antes de saltar al terreno de juego, estuvo marcada por los ejercicios de ataque y defensa (los delanteros atacando una portería y los zagueros defendiendo en la otra), así como la preparación de jugadas de estrategia, tan importantes en esta categoría y que han dado muchas satisfacciones hasta ahora al conjunto blanquirrojo bajo la dirección de Sergio Rodríguez.