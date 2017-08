César Remón no se ejercitó con el resto de la plantilla Los servicios médicos del club esperan que pueda estar disponible para el encuentro liguero del sábado IÑIGO ZABALA/M.G. LOGROÑO. Jueves, 24 agosto 2017, 11:44

La UD Logroñés volvió ayer a los entrenamientos tras la jornada de descanso que los hombres de Sergio Rodríguez disfrutaron el lunes tras la victoria del pasado domingo en Lezama. Y lo hizo con una sesión de algo más de hora y media en donde el balón fue el principal protagonista y en la que no participó César Remón.

Todos los jugadores estuvieron sobre el césped artificial del Mundial'82 salvo el logroñés, que se ejercitó en el gimnasio y vio los progresos de sus compañeros desde el banquillo. Remón ya se perdió el partido del domingo, aunque acudió a la cita y siguió la victoria desde la grada. Sergio Rodríguez optó por no arriesgar con el estado físico del centrocampista. Pese a que no trabajó en el campo, los servicios médicos del club esperan que Remón esté en perfectas condiciones para el encuentro que la UDL disputará este sábado en Las Gaunas ante el Vitoria. «Dependerá de cómo evolucione en las próximas horas, pero creemos que podrá ejercitarse con el grupo mañana (por hoy)», relataban fuentes del club. Si es así, el riojano podrá debutar el sábado en el actual campeonato; si no, Álvaro Arnedo dio muestras en Bilbao de saber solventar el juego en el centro del campo, a pesar de jugar sus primeros minutos en la categoría.

Al margen de Remón, el conjunto que entrena Sergio Rodríguez se centró en su vuelta a la actividad en ejercicios de posesión, transiciones de ataque y defensa, centros laterales con remate... Algo habitual en las sesiones del preparador blanquirrojo. En todos ellos se vio al último fichaje de la dirección deportiva muy activo. Rayco García, que disputó los primeros minutos como blanquirrojo el pasado domingo, dio muestras de su rapidez, desborde y desparpajo y demostró su buena compenetración con Ñoño. Al final del entrenamiento, los futbolistas que no actuaron de titulares en el primer compromiso liguero permanecieron en el césped junto con el capitán Miguel Martínez realizando una serie de partidos de tres contra tres.

La plantilla se ejercita hoy en Anguiano y sube después a Valvanera

Al margen de la sesión de ayer, la plantilla blanquirroja varía hoy su rutina y se ejercitará en el campo de Isla, en Anguiano, a partir de las 9.30. Después, todos los integrantes de la plantilla, cuerpo técnico y directiva se trasladarán hasta el Monasterio de la Virgen de Valvanera para realizar la tradicional ofrenda florar a la patrona de La Rioja.

A su vez, el club oficializó ayer el horario de la primera de las tres eliminatorias que los blanquirrojos tiene que disputar para poder enfrentarse a un rival de Primera División. Será el miércoles 30 de agosto a las 20.30 en Las Gaunas ante el Avilés, que vive inmerso en diferentes problemas en el seno de la propiedad.