SIN CERRAR LOS OJOS

Si la UD Logroñés sumó ayer un punto o restó dos a su clasificación lo dirán el tiempo y la competición. Y en breve tiempo, el próximo domingo frente al Amorebieta. Empató la UDL en Lasesarre ante un rival, el Barakaldo, que jugó durante 58 minutos con un futbolista menos, pero fue incapaz de superar su entramado y marcar. Primer partido oficial de la temporada en el que no anota.

El empate supone un revés después de comenzar con dos triunfos, pero ese punto no significa fracaso, sobre todo porque nada más acabar el partido, el equipo, por boca de su entrenador ya había hecho autocrítica. No estuvieron finos en ataque, en el pase final, y lo pagaron. Y en el fútbol, la precisión en los metros de la verdad es fundamental. Si no hay último pase, lo hecho no sirve para nada; si no hay remate, ni el último pase tiene validez; y si no hay acierto en la definición es imposible ganar. Así de claro. Por eso cotizan tan alto los delanteros. Miren al Mirandés y miren cómo gana y quién marca sus goles. Por resumir, Diego Cervero. Ahora que ha llegado Iván Aguilar se puede cerrar el debate abierto tras la marcha del asturiano.

Pero como el pasado sirve de poco, además del punto lo más importante es que nadie le ha puesto excusas. Era el día ideal para ganar en Lasesarre, donde no se vence desde el año 2010. Un día perfecto, sobre un campo muy grande. Pero no fue el día de los riojanos. Al menos, nadie se escuda en tópicos como ansiedad por ganar, nerviosismo por verse con uno más y querer llegar demasiado rápido al área, un penalti no pitado a Marcos André en los primeros minutos del segundo tiempo,... y muchos más que adornan los discursos de los técnicos. No se jugó como se esperaba. No se jugó bien. Punto. Hacer esa lectura no significa fracasar, sino apuntalar el presente, para que nadie extraiga conclusiones erróneas y se aleje de la realidad. Sencillo. Y el miércoles, Copa.