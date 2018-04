CD MIRANDÉS 1 - UD LOGROÑÉS 0 CEREMONIA DE LA CONFUSIÓN Valdovinos protesta a Pérez Muley que su línea levantara el banderín, él pitara fuera de juego, la jugada siguiera y diera validez al gol de Cervero. :: Fernando díaz La UD Logroñés pierde en Miranda el tren del ascenso El colegiado Pérez Muley se erige en asistente indirecto del tanto de Cervero en el 75' para el triunfo local SERGIO MORENO Domingo, 22 abril 2018, 01:00

miranda. «Es normal que ellos se marchen a casa enfadados. Ha sido realmente raro», decía uno. «Yo he visto al línea con el banderín arriba marcando fuera de juego», decía otro. «Ya, pero es que se ha oído un pitido antes de que Cervero marcara de cabeza. Esto ha sido lo más raro», comentaba el de más allá. «Igual ha venido de la grada, aunque su '9' le decía al colegiado que había sido él el que había pitado», indicó el periodista con gafas y feliz celebración por un triunfo más del Mirandés...

En ocasiones (no muchas), en las salas de prensa se conocen verdades como puños. Son los periodistas locales los que a veces abren las puertas al razonamiento cuando casi nada parece tener sentido. En medio del enfado visitante conviene escuchar al prójimo por si tuviera una visión más adecuada del asunto. Y de nuevo unos y otros coincidimos en una conclusión: fuera o no posición incorrecta de Borja Sánchez antes de asistir a Cervero para el 1-0 en el minuto 75, lo que es indiscutible es que el línea marcó el fuera de juego, el colegiado lo pitó, antes de que Cervero la enviara sin rival a la red, y todos parados, salvo Cervero en medio del impulso dieron el gol por invalidado.

Mirandés Limones; Paris, Melli, Prieto, Kijera; Ruper, Romero; Borja Sánchez (Rivada, m. 83), Llorente (Pelaez, m. 6¡53), Igor Martínez (Yanis, m. 62); y Cervero. UD Logroñés Miguel; Sotillos, Caneda, Zubiri, Paredes; Salvador, Muneta (César Remón, m. 23), Espina (Titi, m. 80); Miguel Santos (Rubén Martínez, m. 68), Salva Chamorro, y Marcos André. Goles 1-0, m. 75, Cervero. Árbitro Pérez Muley, del colegio madrileño. Amonestó a Carles Salvador y Salva Chamorro. Expulsó por roja directa a Eduardo Valdovinos. Incidencias Partido jugado en Anduva. Ambiente fantástico de fútbol en una jornada primaveral. Más de 1.000 seguidores riojanos.

Pero resulta que el colegiado madrileño Pérez Muley (otro nombre más que entrar en la ya larga lista de la leyenda negra de la UD Logroñés) cambió por arte de magia su decisión y pitó gol después de haber indicado el fuera de juego. Y una cosa es cambiar una decisión equivocada por otra correcta, pero un asunto verdaderamente cruel y poco profesional es parar una jugada determinante que concluyó Cervero para luego darla por válida.

Sin duda, en la confusión habitual de los arbitrajes en Segunda B y en especial a los riojanos lo de ayer de Miranda se llevó el máximo rango en el peor de los momentos. Porque el tanto de Cervero no es un gol más. Ni mucho menos. Es la certificación, no matemática aún, de que la UD Logroñés no peleará por el ascenso a falta de cuatro jornadas para el final. Que quizás con el empate a cero hubiera significado lo mismo, pero el colegiado propició desde su decisión incorrecta un escenario donde la confusión volvió a frustrar a un equipo que se entregó con lo que tenía para ganar el partido acompañado por unos seguidores que una vez más se volvieron a casa con la sensación de que es prácticamente imposible que sus fiestas acaben bien, como pasó en Palencia, en Amorebieta y sobre todo en Torrent, con los trencillas de nuevo como inesperados protagonistas.

Un nuevo ejercicio de infortunio, de falta de suerte, que lleva a los riojanos a un final de campeonato anodino, muy alejado, quizás, de lo que por juego y trabajo ha merecido este equipo. Y en el torneo de la regularidad, el equipo de Sergio Rodríguez ha fallado demasiado contra los de abajo y no ha hallado el instante deseado para en los encuentros contra los mejores disponer de esos intangibles necesarios para solventar con éxito partidos tan igualados como el de ayer.

Los riojanos perdieron, y quedan apeados de la disputa por ser cuartos. Quizás debieron empatar, y tuvieron en las botas de Marcos André dos para haber ganado el partido. Pero no se dio. Porque en la primera Limones paró el lanzamiento de Marcos André, y porque en la segunda, el colegiado y el mismo línea del gol local del minuto 75, tuvo otra decisión realmente confusa. Se marcha Marcos André por la izquierda, controla la pelota, dispara a puerta y entonces, diez segundos después de que el brasileño hubiera hecho su primer control tomó la decisión de pitar fuera de juego. Sin duda, un hecho de nuevo bastante poco habitual.

Y con lo justo, sin Ñoño, Arnedo, Rayco o Ramiro, la UD Logroñés se dejó el bazo en Anduva. Sin Muneta desde el 23 por lesión, y con Remón arriesgando desde el banquillo, el equipo compitió, pero no le dio para seguir, eso, compitiendo.