SEGUNDA DIVISIÓN B La UDL se centra en la vía Coulibaly Sergio Rodríguez mantiene el grupo que ha llevado al equipo actual y sólo han salido jugadores que carecían de protagonismo | Los blanquirrojos cierran el mercado con dos fichajes, pero con la puerta abierta a más contrataciones si firman a jugadores que estén sin equipo C. FERRER M. GLERA Viernes, 2 febrero 2018, 12:22

La UD Logroñés no fichó el último día. No cayó en la vorágine de las horas de cierre, en las que en muchas ocasiones se paga un sobreprecio. Cierra el mercado de invierno con cuatro bajas y dos altas. Diecinueve futbolistas, aunque el número presenta matices, pues a ellos se ha sumado en los últimos encuentros Dani Gómez y, además, la puerta queda abierta a dos fichajes más en los próximos días o semanas.

La UDL no ha firmado a más jugadores porque no estaba convencida de aceptar las ofertas que había. Bien porque no encajaban deportivamente, bien porque no se ajustaban a la economía del club. Llegaron Rubén Martínez y Titi, de sobra conocido en la casa. La abandonaron Borja Gómez, Carlos García, Germán Sáenz e Iván Aguilar. El último fue el que más jugó, pero ninguno de ellos ha sido determinante en la primera vuelta de la Liga. Aportaron muy poco.

En este escenario, la UDL confía en la vía Coulibaly. No es que vaya a fichar al exjugador blanquirrojo, sino que cumple las condiciones para firmar a al menos dos jugadores fuera de los plazos habituales establecidos. Carlos Pouso se movió a la perfección en los despachos y logró liberar la licencia de Titi, lesionado al poco tiempo de regresar a Logroño. Considerada lesión grave, la UDL firmó al delantero francés y el 22 de marzo se entrenaba por primera vez con los blanquirrojos. Su aportación fue espectacular. Jugó ocho partidos, 634 minutos, y marcó 4 goles, tres de ellos en la despedida del equipo a la temporada, frente al Gernika.

A partir de hoy, el mercado es más barato. Propuestas habrá. El reto es contratar a 'otro Coulibaly'

La UDL tiene libres dos licencias de jugadores mayores de 23 años. Puede firmar a cualquier futbolista que desde el primer minuto de este 1 de febrero no tenga equipo... y hay muchos que se han visto cortados en este periodo de fichajes, aunque con una salvedad: las cifras económicas bajan. desde hoy. Y a eso es a lo que aspira la UDL, a repetir el éxito que supuso la llegada de Coulibaly.

Sergio Rodríguez podrá seguir contando con su columna vertebral y un bloque de catorce o quince futbolistas que han llevado al equipo al momento actual. Rubén Martínez y Titi aportarán equilibrio en el ataque por las bandas. La UDL quería firmar un delantero y un defensa. Ayer cedió a Pablo Bobadilla al Izarra para que vaya conociendo la categoría sobre el césped. Y en punta, Dani Gómez, cobrará protagonismo tras la lesión de Marcos André. Ahora bien, hoy mismo pueden cerrarse esos fichajes. Tiempo hay.