El Caudal muda de piel en busca de la permanencia Camochu pugna por el balón con Borja. Josu Uribe sustituyó a Paco Fernández y ha sumado cuatro puntos en ocho partidos

«Me pone». Así contestó Josu Uribe cuando le preguntaron por el reto de salvar al Caudal en el año de su centenario. El técnico asumió el mando en la última semana de noviembre en sustitución de Paco Fernández. Ocho partidos ha dirigido al conjunto de Mieres. No ha ganado en casa, pero tampoco ha perdido. Y no ha logrado ningún punto como visitante. En suma, cuatro puntos en ocho compromisos, con un gol marcado en casa y otro encajado, ambos contra el Vitoria (1-1).

De aquel Caudal que ganó en Las Gaunas en septiembre poco queda. Triunfo que se incluyó en la etapa más negra de los riojanos esta temporada, con cuatro derrotas consecutivas si se suma la de Copa, en Formentera. Una victoria que silenció Las Gaunas. La última en Liga. La otra que reflejan sus números la logró días antes de viajar a Logroño, frente al Lealtad.

Uribe ha revolucionado la plantilla del Caudal. De los 12 jugadores que comenzaron la temporada quedan once. Y en esa plantilla que arrancó la campaña, diecinueve eran nuevos, ya que el Caudal jugó los dos últimos ejercicios en Tercera. Por el camino se han quedado futbolistas clásicos de ese escudo como Armando Invernon, aquel lateral izquierdo que generaba quebraderos de cabeza a la UDL; Thaylor, que llegó en el último momento, viste ahora la camiseta del Basconia. A esas despedidas se han sumado Richard, Javi Sánchez, Bonaque, Perujo, Bussman, Davo, Diego Oacheco y Daniel Góngora, que llegó el último día de mercado y se marchó una semana después. Aun así llegaron a Miéres Óscar Santiago, Alex Seger, Niko Abuladze, Yosu Camporro, Polaco , Jandrín, Alberto, Babalola y el mencionado Góngora.

Ahora bien, el Caudal sigue último en la tabla. Ha mejorado sus números, pero no gana. En Tudela acabó arrollado por un adversario que tiene problemas para ganar pero que anotó tres goles. Tres de diez en los cuatro compromisos que ha jugado lejos de Asturias, pues en casa maquilla números. Ha sido incapaz de empatar frente a Amorebieta, Burgos y Osasuna, sin goles que contar y ante el Vitoria. Mejora en sus estadísticas defensivas, pero no en las atacantes.

Adivinar un once no es sencillo, aunque futbolistas que acudieron a Las Gaunas, caso de Richard, Invernon o Javi Sánchez ya no están. De los muchos que han llegado, hombres como Polaco, Niko o Yosu se han ganado un puesto en un once que comparten con clásicos como Iker Alegre.