Catorce pilares para un once recurrente

Fernando Díaz El entrenador habló el miércoles de rotaciones, si bien los números reflejan que aunque no repite once tiene una base sólida, pero corta | El potencial de la UDL se ampara en una plantilla corta, a tenor de cómo Sergio Rodríguez reparte los minutos, y en la que Caneda y Salvador son los líderes

«Tengo la sensación de que nos ha podido afectar el cansancio y ha sido error mío el no haber rotado más porque todos hemos podido hacer más».

Entre las secuelas que ha dejado la derrota en Irún y como parte de esas malas sensaciones que albergaba Sergio Rodríguez, la posibilidad de haber refrescado el equipo tres días después de ganar a la Real Sociedad es una de ellas. Lo cierto es que el preparador no es dado a repetir once y no lo ha hecho, pero una cosa es retocar la formación inicial y otra rotar. No hay grandes rotaciones ni mucho menos revoluciones. Por ejemplo, el Arenas cambió el miércoles a nueve jugadores respecto al partido del domingo anterior. El Arenas es el próximo invitado a Las Gaunas.

Sergio García tiene un plantilla, pero dentro de ella se alimenta de un bloque de catorce jugadores que soportan el peso del once inicial y de la marcha del equipo en la competición. Esa es la realidad, de la que se puede desprender que faltan futbolistas que den profundidad de plantilla, que algunos de ellos aún no hayan alcanzado el nivel exigible o, simplemente, que las diferencias entre quienes juegan y no lo hacen con asiduidad son considerables, más allá de que al perfil de este bloque, extensible además a otros equipos de la entidad, le falte agresividad buena sobre el campo. Y ambición, también, en muchos momentos.

Nueve futbolistas del equipo no han jugado el 50% de los minutos de competición liguera

César Caneda y Carles Salvador son los dos únicos futbolistas que han disputado todos los minutos de competición liguera: 12 partidos y 1.080 minutos. Miguel Santos, Álvaro Arnedo y Marcos André han estado presentes en todos los compromisos, aunque no los han concluido. De hecho, salvo Antxon Muneta y Ramiro Mayor, el resto de futbolistas que integra el once más recurrente supera los diez compromisos. Incluso Pablo Espina, que suma once presencias en Liga, pero que ha sido sustituido en múltiples ocasiones. Miguel, que se ha perdido dos partidos por sanción; Paredes, que causó baja el miércoles por enfermedad; y Rayco completan esa formación ideal.

A esos once se suman tres nombres más: el citado Pablo Espina, César Remón e Iván Aguilar. El centrocampista riojano ha sufrido diferentes problemas físicos en este inicio de campaña y, además, fue expulsado en Villaviciosa. El delantero malagueño llegó a última hora y no ha disfrutado de una pretemporada como el resto de sus compañeros. Ninguno de los dos alcanza el 50% de los minutos de competición, como siete jugadores más.

Iñigo Zubiri y Borja Gómez se reparten en el centro de la defensa los minutos que no ha jugado Ramiro, que comenzó la temporada fuera del once. El central izquierdo es un problema para Sergio Rodríguez, aunque ahora ha optado por dar continuidad al defensa aragonés.

Menor protagonismo, hasta llegar casi a la nulidad, tienen otras cuatro incorporaciones. Carlos García y Germán Sáenz han participado en cinco encuentros, pero el primero suma 145 minutos, menos de 30 de media por encuentro, y el segundo se queda en 68 minutos, en total. Cifu presenta peores números: 3 partidos y 23 minutos, aunque las estadísticas más negativas las personifica Alejandro Sotillos, con 7 minutos en competición, si bien llega directamente de categoría Juvenil.