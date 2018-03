Fútbol «La cantera da pasos pequeños, pero firmes; debemos dar calidad» Javi Pineda, Eduardo Valdovinos y Sergio Rodríguez. :: f. díaz El técnico habla de la trastienda de la entidad, de la parte menos conocida de un proyecto a medio plazo JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Jueves, 22 marzo 2018, 11:21

La cantera no es una obsesión para Sergio Rodríguez, pero sí un pilar fundamental en su idea de entender el club. La cantera y la ciudad deportiva, que considera vitales para el desarrollo de la UD Logroñés. Incluso va más allá e incluye la formación de los niños como personas con valores que van más allá del fútbol.

-Usted da mucha importancia a la cantera. ¿Se está trabajando como quiere?

- Se trabaja como el club quiere, no como yo quiero. La UDL somos muchos. Estamos damos pasos pequeños, pero continuos porque quizá no estamos preparados para dar pasos muy grandes. La progresión es lenta, pero firme. Debemos ser más un club de calidad que de cantidad, de dar a los chicos todo lo que podamos en cuanto a trabajo, valores, cuidados... Los valores son muy importantes. La UDL está invirtiendo en la formación de los niños e incluso en la de sus padres.

-¿Tiene este club estructura o aún es joven para ello?

- Hay una estructura, con un coordinador a la cabeza, técnicos, metodología... Hay gente que realiza más de una función porque no podemos mantener en la cantera la estructura de un club profesional, pero el trabajo de todos es muy importante.

-Por momentos, da la sensación de que el club tiene un primer equipo obsesionado por el ascenso y poco más.

- Tenemos un equipo en Tercera que compite con los mejores del grupo con chavales muy jóvenes. En División de Honor estamos sufriendo mucho, pero esta comunidad es de ascender y descender en esa categoría. Y más abajo, tanto el Juvenil Territorial como el Cadete están peleando por el ascenso. El trabajo que hacemos es para que los niños salgan de la UDL con unos valores y una formación importante, porque muchos no llegarán a ser futbolistas. Estamos trabajando con una empresa andaluza, en la que se han formado los técnicos de la UDL. Valores como la autoestima, disciplina, canalizar la frustración... Hemos instaurado unos objetivos a corto plazo que ya hemos conseguido y ahora pasamos a los establecidos a corto y largo plazo.

- Ciudad deportiva. Usted le da una enorme importancia, pero tanto hablar de ella, de proyectos, de ubicaciones... A algunos les suena a sueño imposible.

- No, no lo es. Depende de Félix, pero siempre ha mostrado su interés por construir la ciudad deportiva. No es un sueño imposible. Esa instalación potenciaría su identidad y le daría independencia. Creo que llegará antes que después.