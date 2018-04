«Nuestras cábalas son sencillas: ganar el próximo encuentro» El técnico asume que la victoria de ayer tendrá validez si se suman los tres puntos en Anduva, y así sucesivamente Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Martes, 10 abril 2018, 13:04

Serio y cansado. Sergio Rodríguez apenas mostró gestos de alegría por una victoria trabajada, sufrida y que, sobre todo, mantiene a su equipo en la pelea. Pero como él dijo, no hay cuentas que hacer, simplemente ganar partidos.

- Han ganado, que era de lo que se trataba, y pueden seguir haciendo cuentas.

- Llámalo como quieres, pero nuestras cábalas son sencillas: ganar cada partido. Por ahí pasan nuestras posibilidades y el próximo es el sábado en Miranda.

«Este partido es de muchos calificativos, pero todos se resumen en una palabra: corazón»

«El calendario es más difícil para nosotros, pero creo que es el mejor, porque tenemos duelos directos»

- Han disfrutado de quince minutos muy buenos y luego...

- Han sido veinticinco minutos en los que hemos tenido el acierto que otras veces nos ha faltado. Ha sido un encuentro atípico, porque hemos creado menos ocasiones, pero las hemos rentabilizado. Y tampoco ha sido el compromiso más brillante. Luego se ha igualado e incluso ha habido tramos en los que ellos han estado bien.

- ¿Qué le ha pasado a Muneta?

- Le hemos tenido que sacar del partido. Esperemos que no sea nada grave. Ha salido Santos y se ha adaptado a esa posición. Estamos con pocos efectivos, pero podemos contar con los que tenemos. Lo demuestran en el día a día y en los partidos. Es positivo tener a todos enchufados. Es mérito suyo. Quizá nos ha faltado tener algo más el esférico, no echarnos tan atrás,... pero nos ha sobrado sacrificio, implicación, corazón... Cuando un día no tienes los primero, contar con lo segundo es muy importante. Hay muchos calificativos para este encuentro, pero todos se resumen en una palabra: corazón.

- Los goles de Sotillos y de Titi son un ejemplo de ese corazón.

- Sí, porque han creído en ello. Nos alegramos mucho por él, pues es un chico que comenzó con muy pocas oportunidades y poco a poco se ha ido ganando todo lo que ha conseguido. Y se lo ganado con su trabajo. Y en el caso de Titi, estamos muy contentos por él. Es una recompensa a un jugador que es un profesional como la copa de un pino, que tiene un sacrificio increíble y que ha pasado por una situación muy difícil. El gol es un recompensa a todo lo que ha vivido y nos alegramos mucho por él.

- Lo que ocurre es que todo lo hecho ya no vale. Ahora mismo sirve ya lo que ocurra en Anduva.

- Así es, por eso no hacemos cábalas. Estamos contentos por la victoria, tenemos 55 puntos, que no está mal, pero en este grupo no son muchos comparados con otros. Y seguimos a seis puntos del 'play off'. No sirve de nada hacer números, lo único que nos vale es ganar al Mirandés. Tenemos ganas e ilusión. Sé que el club está llevando a cabo iniciativas para animar a la gente y desde aquí queremos animar a todos los aficionados para que acudan a Miranda de Ebro. Por implicación, no les vamos a fallar.

- A la espera de conocer el alcance de la lesión de Muneta, ¿será posible contar en Miranda con Rayco y Remón?

- Tenemos la esperanza de contar con ellos cuanto antes, pero su recuperación la marcarán los fisios. No queremos agobiarles y que porque participen en este compromiso se pierdan otros. Encontraremos una solución con lo que tengamos.

- Han ganado, pero el resto de equipos que aspira a esas cuatro primeras plazas, también. Todos salvo el Mirandés. ¿Mina la moral ver que ganas, pero los demás no fallan?

-Es lo que hay. Siempre he dicho que contamos con un vestuario muy equilibrado en este sentido. El calendario es más difícil para nosotros, pero creo que es el mejor ahora mismo porque tenemos enfrentamientos directos. Es sumar y restar a los demás.