Borja Gómez cierra la defensa Borja Gómez, en el centro de la imagen (21), durante el entrenamiento de ayer en las instalaciones del Mundial'82. :: miguel herreros El nuevo jugador de la UD Logroñés firma por dos temporadas, tras desligarse del Real Murcia CARLOS FERRER Jueves, 31 agosto 2017, 23:45

Logroño. Era un final conocido en Murcia y esperado en Logroño. Borja Gómez pasó ayer el reconocimiento médico, firmó por dos años y se entrenó con sus nuevos compañeros de la UD Logroñés en el Mundial'82. Todo, muy rápido. Tanto como su fichaje, según indicaba ayer el propio jugador en su presentación como nuevo blanquirrojo.

«Fue muy rápido. El Murcia me comunica el lunes que no cuenta conmigo y no sé si fue el martes o el miércoles cuando me llamó Carlos Pouso, me comentó la posibilidad. Le di prioridad y no escuché nada más. Soy una persona bastante seria y de palabra y no necesité nada más», indicó el defensa.

Borja Gómez Pérez Fecha nacimiento 14/5/1988 Lugar Madrid Peso/Talla 81 k./1,86 m. Puesto Defensa central Ficha 2 temporadas Trayectoria Primera División: Granada (11/13) Segunda División Rayo Vallecano (10/11), Hércules (13/14), Lugo (14/15) y Oviedo (15/16) Segunda B Alcorcón (07/10), Real Murcia (16/17) Extranjero Karpaty Lviv (Ucrania 2012)

El nuevo blanquirrojo está en perfecto estado de revista. Tiene ya olvidada la lesión de rodilla que le tuvo un año recuperándose. Viene de jugar y de entrenarse a conciencia en el Murcia. Todo perfecto. «He hecho una pretemporada completa. He jugado ocho partidos y me he entrenado todos los días. La lesión está completamente olvidada. Ya jugué en el Murcia a pleno rendimiento y finalicé la temporada en perfectas condiciones. Ahora también he mantenido el ritmo sin problemas. Vengo en muy buena forma, dispuesto para jugar en cuanto lo decida el entrenador», aseguraba el jugador.

Y lo más importante, es un central zurdo, el que se decía que faltaba para asegurar la defensa blanquirroja: «Soy un central zurdo con buena salida de balón. Me gusta competir y jugar fuerte, mandar desde atrás, con la jerarquía y la experiencia que dan diez años jugando y ayudar al resto de los compañeros».

Tiene muy claros los objetivos que se ha marcado: «Ayudar lo máximo. El objetivo es estar arriba. Hay que ir partido a partido, logrando puntos, los máximos posibles, y luego aspirar a todo».

También explicaba el hecho de firmar por dos campañas: «Busco estabilidad. No quiero un proyecto corto de seis meses en que te piden subir y que luego se acabe. Y quiero trabajar al máximo para estar lo mejor posible estas dos campañas».

Y cumplir la segunda en la categoría superior: «Ojalá. Y en seguir muchos años aquí. En principio el objetivo es estar arriba y jugar 'play off' y si se puede quedar más arriba, mejor. Subir es muy complicado. He jugado cuatro 'play offs' y sólo he subido una vez. Subí siendo primero. Da mucha ventaja. Vamos a luchar desde el primer día, como en Lezama, y ganar el máximo número de partidos».

No será todo nuevo para el central blanquirrojo: «He compartido vestuario con Rayco, y conozco también a Titi, Germán, Remón o Ñoño. El fútbol es un mundo pequeño».