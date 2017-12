El gol blanquirrojo corre peligro Ñoño se retira del entrenamiento de ayer en el Mundial'82 con gesto de preocupación junto al fisioterapeuta del equipo, José Miguel Martín. :: / Miguel Herreros El gaditano sería el quinto blanquirrojo que se pierde algún partido por lesión, a la espera de conocer el estado de Fermín Sobrón | Ñoño se retiró en Tafalla con molestias en el muslo y se teme una rotura fibrilar CARLOS FERRER YÁBAR Logroño Miércoles, 13 diciembre 2017, 10:48

Antonio Asencio 'Ñoño' dio el domingo la voz de alarma, al pedir el cambio tras notar un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo, en la zona de los isquiotibiales. Ayer proseguían las molestias y se empezaba a temer una lesión. El gol blanquirrojo corre peligro porque Ñoño es el segundo máximo goleador con seis dianas. Es un jugador explosivo, que está viviendo uno de sus mejores momentos como futbolista blanquirrojo, ofreciendo peligro en cada acción y siendo un referente en el ataque de la UD Logroñés.

El propio delantero se mostraba ayer preocupado ante lo que puede ser una lesión que le tenga apartado del equipo unas semanas. «No he sufrido nunca una rotura fibrilar, por lo que no puedo asegurar nada, pero el domingo noté como un pinchazo en la zona y preferí decirlo y que me cambiaran para evitar una rotura, si es que no se ha producido ya», indicaba un serio Ñoño, que hoy se someterá a una ecografía para conocer el estado de su pierna y lo que depara ese problema. Ñoño ha finalizado ya varios partidos con sobrecarga en la zona ahora afectada y no se descarta una pequeña microrrotura, aunque todos esperan que sea sólo el susto y que pueda estar en condiciones para el partido ante el Izarra.

En el caso de Fermín Sobrón, que se perdió el partido de Tafalla, también hay esperanzas de que el esguince que sufrió en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha pueda ser de grado uno, lo que conllevaría el poder volver ya a entrenarse, aunque de forma suave, después de cinco días en el dique seco. Sin embargo, el modo en que se lesionó, el gesto y los síntomas podrían indicar que hay algo más, lo que significaría más tiempo de recuperación. Hoy está previsto que se sepa el resultado de la resonancia magnética a la que se sometió.

Sólo tres lesionados más

Tres jugadores más de la plantilla han sufrido lesiones hasta el momento. Han sido César Remón, Borja Gómez y Rayco García.

Remón fue el primero en lesionarse. Venía arrastrando molestias y tras jugar seis minutos en Lezama ante el Athletic B se supo que tenía una rotura fibrilar en el gemelo izquierdo, que le tuvo de baja hasta la sexta jornada. A partir de la séptima, contra el Lealtad, ha jugado prácticamente todos los partidos.

Borja Gómez se ha lesionado en tres ocasiones. Primero fue en el calentamiento del partido de Copa contra el Unión Adarve, por molestias en el sóleo izquierdo. Después, un golpe en el tobillo derecho le dejó en la enfermería durante una semana y media. Y, por último, hace ya tres semanas, recibió un golpe en el gemelo, en un entrenamiento, que le ha tenido de baja hasta la semana pasada. El domingo podría entrar de nuevo en el equipo.

Por último, Rayco ha sido el tercer jugador que se ha perdido un partido por lesión. El jueves anterior al choque contra el Racing, sufrió una sobrecarga que le hizo retirarse del entrenamiento. Se intentó que estuviera para el encuentro, pero no llegó a tiempo. El domingo pasado ya actuó de nuevo y fue el autor del gol blanquirrojo en Tafalla.

Otros cuatro jugadores de la UD Logroñés se han visto fuera del equipo en un partido, pero no por lesión, sino por distintas afecciones. El caso más sonado fue el de Jaime Paredes, Pablo Espina y Alejandro Sotillos, que no pudieron acudir al partido de Gal, contra el Real Unión, por culpa de un virus gástrico que les dejó sin fuerzas. Para el siguiente encuentro ya estuvieron a las órdenes del técnico. El otro ha sido esta misma semana pasada Iván Aguilar, con un proceso febril ya superado, pero que le dejó fuera para Tafalla.