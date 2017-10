La banda izquierda y Noño son la la salvación ofensiva blanquirroja Cinco de los siete goles han llegado por ese carril, mientras que el gaditano suma ya cuatro tantos, el último ante el Caudal de Mieres M.G. LOGROÑO. Lunes, 2 octubre 2017, 23:54

¿Ñoñodependencia? Se se analizan los números ofensivos de la UDL, bien pudiera ser. Y junto al extremo, otro nombre propio, el de Jaime Paredes. Es decir, la banda izquierda del equipo. La UD Logroñés gira hacia ese carril y también hacia la llegada desde segunda línea. Son los grandes argumentos ofensivos riojanos en este inicio de temporada.

El gaditano suma cuatro goles y hasta la fecha ha sido el gran desatascador del equipo, sobre todo cuando el rival se ha encerrado. Y a Ñoño se suma Jaime Paredes. La magnitud del carril izquierdo, por el que han llegado cinco de los siete goles marcados ha generado desequilibrio. El sexto gol tuvo el carril central como vía de acceso (Salvador, en Lezama) y el séptimo, la banda derecha, en la que estaba Ñoño, por cierto (Caudal).

Por la derecha se mueven Miguel Santos y Muneta. Este último es un jugador de mucho aporte en el juego interior, capaz de marcar los tiempos como pocos, pero no da profundidad a ese carril y Santos tiene muchos metros que ocupar defensivamente hablando y apenas se prodiga en ataque. Los rivales tiene muy claro que deben tapar el flanco izquierdo blanquirrojo y obligarle a jugar por la derecha. Más fácil de defender.

A esta realidad se suma otra: los jugadores que ha fichado la UD Logroñés para ese carril, caso de Germán Saénz, no están dando el resultado esperado. Titi, que podría equilibrar la balanza ofensiva, se recupera de una grave lesión. En el once titular del domingo se incluyeron siete futbolistas de la pasada temporada. Borja García, el canterano Álvaro Arnedo, Ñoño e Iván Aguilar lo completaron. Futbolistas como el citado Germán, con una pretemporada muy complicada, Rayco, anhelado en el mercado de invierno, o Ramiro están pasando desapercibidos en este inicio de campaña, aunque la Liga se decida en su recta final. A Iván Aguilar le faltan días de preparación y Carlos García también acaba de aterrizar. Alejandro Sotillos no ha debutado en Liga, pero es un jugador que llega de categoría Juvenil con la misión de aprender.