Arropado en los momentos difíciles Jueves, 4 enero 2018, 10:23

Titi ha sufrido un lago proceso de recuperación. Han sido muchos lo momentos difíciles, pero ha salido adelante con mucha disciplina y muchas ganas de voler a jugar.

En ese proceso ha habido gente especial que le ha ayudado y a la que está muy agradecido: « He tenido la suerte de que mi mujer ha estado conmigo en todo momento, ya ha sido la que ha aguantado todo. Me ayudó a tirar para adelante, dándome ánimos en todo momento. Me he sentido muy respaldado. Y en el club, incluso sin tener ficha, mis compañero, entrenadores y fisios, me han tratado como uno más y me han hecho sentir uno más en la plantilla y eso te ayuda a sentirte parte del proyecto. Todo suma. Y muchos aficionados también me han ayudado. A toda esa gente quiero devolverles ese cariño que me han dado, porque estoy en deuda con ellos».