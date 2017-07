La UDL apuntala su defensa Ramiro intenta llevarse el balón en un partido entre el Zamora y la UD Logroñés. :: l.r. El club ficha al central Ramiro Mayor, «el complemento perfecto» para Caneda | El defensa maño llega a Logroño desde Burgos y después de sumar 164 partidos en la categoría a sus 26 años M.G. Martes, 25 julio 2017, 12:43

La UD Logroñés ya tiene a ese central «rápido al corte, agresivo, contundente por abajo y por arriba» que buscaba en el mercado. Así define Miguel Santos a Ramiro Mayor (Zaragoza, 1991), nuevo jugador de la entidad. «Un muy buen central», por resumir. Ambos coincidieron durante dos temporadas en el club castellano.

La UDL sorprendió a última hora de la tarde con el anuncio de la contratación de Ramiro Mayor por una temporada. Llega después de eludir el descenso con el Burgos, pero a sus 26 años acumula experiencia suficiente como para ser el compañero y complemento para César Caneda. Si es un primer espada o no, el tiempo lo dirá, pero de momento se presenta en Logroño con 164 partidos jugados en Segunda B (147 en el once inicial), categoría en la que debutó a los 20 años con el Zaragoza. Después de abandonar su casa ha militado en el Villarreal B, Zamora, Valladolid B, Guijuelo y Burgos. Y a ese dilatado curriculum suma su presencia con España hasta los 19 años. «Un central muy bueno, contundente y que maneja el balón con los pies», añade Chevi desde Murcia. «Es el complemento perfecto para César (Caneda)», advierte.

«Hace unos días me llamaron desde la UDL expresándome su interés. No lo dudé y ahora estoy en el club al que quería ir. Es una entidad grande, con un estadio espectacular, y además está cerca de mi casa. La oferta cumplía todos mis requisitos y no podía rechazarla», decía ayer el jugador a través de la página web blanquirroja. En principio, hoy se entrena con el equipo y, quizá, mañana pueda jugar contra el Zaragoza, club en el que se formó. Caprichos del destino.

Lo cierto es que la UD Logroñés es un viejo conocido para él. Ha pasado por muchos equipos y con casi todos ellos se ha enfrenado a los riojanos. «Tanto con el Zamora, como Valladolid y Guijuelo he jugado contra la UDL. He visto muchas veces lo difícil que es ganar en Las Gaunas y ahora me tocará disfrutar», indica antes entrar en sus ambiciones. «Todo mi entorno me está dando la enhorabuena. Miguel me ha explicando todo sobre el equipo. Estoy seguro de que la adaptación será rápida y buena. Hay que ser exigentes y positivos. El Logroñés es un club que tiene que estar arriba y yo voy a hacer lo todo lo posible para que lo consiga porque se lo merece», sentencia el jugador.