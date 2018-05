La UDL apuesta por la continuidad Javier Pineda y Sergio Rodríguez charlan durante un entrenamiento. :: miguel herreros Por el momento, Sergio Rodríguez cuenta con seis jugadores para la próxima campaña El club blanquirrojo notifica seis bajas y el regreso de Sotillos al Real Madrid E. MADORRÁN/V. SOTO LOGROÑO. Viernes, 25 mayo 2018, 23:30

Tiempo de cambios. Los finales de temporada significan despedidas y llegadas, altas y bajas, tristezas y alegrías. La UD Logroñés dio ayer a conocer la lista de bajas. Seis nombres: Fermín Sobrón, Zubiri, Titi, Cifu, Salva Chamorro y Ramiro. «La UD Logroñés desea a todos ellos la mayor de las suertes en sus proyectos futuros, tanto en el plano profesional como en el personal, y agradece su entrega, profesionalidad y dedicación durante su estancia en las filas blanquirrojas», finaliza la nota de prensa del club. En la misma nota, la entidad recuerda que «Alejandro Sotillos, que ha jugado en calidad de cedido en la UDL, regresa al Real Madrid tras finalizar el periodo de préstamo».

Por el momento, tienen contrato en vigor Paredes, Remón, Arnedo, Marcos André y Rubén Martínez, además del renovado Carlos Salvador. También el club ha realizado ofertas a Rayco y Ñoño, si bien ambos jugadores han reconocido en los últimos días que no han hablado aún de dinero. Y además interesan Miguel Martínez, Santos, Caneda, Espina y Muneta, por lo que en los próximos días se reunirán con ellos, seguramente Carlos Lasheras, nuevo director deportivo. Y a esta lista se suma Sotillos, pues la UDL ve con buenos ojos que siga una temporada más en Logroño.

Como sucede desde hace unos años, las redes sociales se han convertido en el altavoz de los futbolistas para comentar este tipo de situaciones. «Siempre he dado el corazón cada vez que he vestido esta camiseta y me voy muy orgulloso de lo que he conseguido, muchísimas gracias a cada uno de los que habéis confiado en mí durante este tiempo». Con estas palabras se despedía Sobrón. «Me voy como cuando vine, con una sonrisa... Me marcho con el mejor botín, y no hablo de bolsillos llenos, sino de una riojana de pura cepa», aseguraba Titi en Twitter.

La entidad blanquirroja está interesada en renovar a la columna vertebral de esta temporada LAS BAJAS Javier Álvarez, Titi Centrocampista 4 temporadas, en las que jugó 93 partidos, 2 play offs, disfrutó de 6.165 minutos y marcó 12 goles. Fermín Sobrón Portero 5 temporadas, en las que jugó 15 partidos (14, titular), disfrutó de 1.178 minutos y encajo 16 goles. Iñigo Zubiri Defensa 5 temporadas, en las que jugó 63 partidos (51, titular), disfrutó de 4.686 minutos, sin anotar ningún gol. Iván Cifuentes Centrocampista 1 temporada, en la que ha jugado 9 partidos (0, titular), ha disfrutado de 139 minutos, sin marcar. Salva Chamorro Delantero 1 temporada, en la que ha jugado 10 partidos (6, titular), ha disfrutado de 433 minutos, y ha anotado un gol. Ramiro Mayor Defensa 1 temporada, en la que ha jugado 23 partidos (22, titular), ha disfrutado de 1.596 minutos, y 1 gol. Alejandro Sotillos Defensa 1 temporada, en la que ha jugado 21 partidos (20, titular), ha disfrutado de 1.468 minutos, y 3 goles.

Más dolido se ha despedido Zubiri: «Estoy jodido, aunque me lo esperaba. Lo deportivo ha pesado el 99% y el uno por ciento, otras cosas. En las últimas semanas no me han gustado una serie de comportamientos del entrenador hacia mí y tal vez no es la manera de despedirme que me esperaba. No hay rencor, ha sido mi casa desde juveniles y aquí he crecido como futbolista».

Salva Chamorro ya se despidió tras el último partido: «Hoy ponemos punto y final a la temporada 17/18. Gracias @UDLogrones por darme la oportunidad de pertenecer a este gran club y mucha suerte en el futuro. Siempre estaré eternamente agradecido. ¡Aúpa Logroñés!».

Iván Cifuentes también tuvo palabras de ánimo para la UDL: «¡Muchísimas gracias de verdad! A mí también me sabe muy mal todo lo que ha pasado dentro y no poder disfrutar como yo sé. ¡Ojalá el año que viene la UDL consiga los objetivos!».

Y Sotillos también mostró su agradecimiento a la entidad. «Un orgullo haber podido aprender y conocer a unos compañeros, un cuerpo técnico y una ciudad maravillosa como Logroño. Un honor haber podido defender durante todo el año estos colores», señala.