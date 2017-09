«El Amorebieta nos dará problemas» Sergio Rodríguez, en la sesión de entrenamiento de ayer en el Mundial'82. :: fernando díaz Sergio Rodríguez Entrenador UDL El técnico blanquirrojo quiere volver a ganar en casa ante un Amorebieta que no le inspira ningún tipo de confianza CARLOS FERRER Sábado, 9 septiembre 2017, 00:53

Logroño. Partido difícil el que se presume mañana en Las Gaunas. Sergio Rodríguez sólo quiere pensar en hacer un buen partido, como siempre, y buscar el gol. Pero desconfía de un equipo, el vizcaíno, con buenos jugadores, aunque aún no los haya acoplado del todo.

- ¿Cómo afronta el encuentro?

- Se afronta bien. Por la Copa del Rey se nos han juntado varios partidos en dos semanas, pero estamos encantados de pasar eliminatorias y de poder disfrutar también de esa competición

- ¿Qué espera del Amorebieta?

- Esperamos un equipo complicado. No han empezado muy bien. El hecho de tener muchos jugadores nuevos les hace estar en una fase de acoplamiento. Es un equipo con jugadores contrastados en la categoría y será un rival difícil que nos dará problemas, seguro. Nosotros tendremos que utilizar nuestras armas e intentar minimizar las suyas.

- ¿Cuáles serán?

- Intentar meterle mucho ritmo al partido, velocidad de juego. Yo creo que por ahí puede estar el sacar el partido adelante. Tienen un juego aéreo fantástico. Su principal virtud es el golpeo en las segundas jugadas y la estrategia. Tenemos que facilitarles lo menos posible que puedan usar sus mejores armas.

- Parece que el Amorebieta está jugando mejor fuera que en casa...

- Eso parece a nivel de resultados, pero creo que es un equipo que por su perfil de jugadores se adapta más a su campo. Están en ese periodo de adaptación y lo notan.

- Han marcado goles en los tiempos añadidos...

- Como buen equipo vasco, es aguerrido, pelea hasta el final. Nunca se puede dar por ganado el partido si vas por delante, porque en cualquier momento te pueden hacer un gol. Lo tendremos en cuenta.

- La UD Logroñés lleva dos partidos sin marcar. ¿Le preocupa?

- No me preocupa. La temporada es muy larga. Habrá partidos en que jugaremos mejor y en otros, peor. Habrá días en que tengamos ocasiones y no acertemos o al revés, que marquemos con pocas ocasiones. Si que es cierto que abrir la lata hace que el rival se abra más y que haya más opciones. Cuando el partido está cero a cero, las dificultades son máximas, porque los rivales también juegan. Son equipos de nuestra categoría, tienen un nivel parejo.

- ¿Cómo están Borja y Remón?

- Borja está mejor. Veremos mañana si puede jugar. Y César, en principio, también. Vamos a ver si hoy entrenan con normalidad.

- El inicio ha sido muy bueno. ¿Se puede mantener la racha ?

- De tres partidos, hemos ganado dos y empatado uno. Si somos objetivos, el comienzo ha sido bueno, pero esto sigue, y hay que darle la continuidad necesaria para seguir en las posiciones de arriba

- ¿Juego y goles?

- Nuestra forma de jugar varía en función de lo que creemos oportuno para cada rival. Sí que es cierto que tenemos un perfil más de juego combinativo. A la gente le gusta que hagamos goles y a nosotros, también. Pero tenemos que buscar el camino para hacer más ocasiones y, si metemos goles, mejor. Intentamos buscar el mejor camino para llegar al área rival con el mayor peligro posible.

- ¿Mantendrá el equipo liguero?

- Hemos salido en cada partido con los que creíamos que eran mejores par esos encuentros. No sólo entra el estado físico, sino también el anímico, el momento de cada uno, y hemos creído que los que han jugado en cada ocasión eran los mejores. Para este domingo haremos lo mismo.

- El equipo está completo. Ahora tendrá problemas para hacer el once inicial...

- Bendito problema. Ya dije hace dos semanas que necesitábamos tres o cuatro jugadores para dar mayor competitividad a la plantilla. Es bueno para el equipo tener el mayor número de jugadores que pueda competir, porque los que estén jugando seguirán alerta y los que no, apretarán para poder disputar sus minutos. Todos los futbolistas son muy importantes y tendrán su momento si trabajan duro.

- Habrá mayor exigencia...

- Pensamos que la exigencia es alta desde el momento en que hemos entrado en este club. Un club de capital de provincia, que hay que tenerlo en cuenta, y que apuesta por tener una plantilla competitiva. Pero nunca sabes como se va a desarrollar la temporada de cada jugador. Yo tengo mucha confianza en todos los que hemos traído. Si no la tuviéramos, no estarían aquí.