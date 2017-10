El agradable viaje hasta Tudela

Recuerdan los seguidores riojanos cómo una vez en Tudela, en plenas fiestas, disfrutaron de una merienda a base de langostinos. Todos juntos, todos apretados, animando cada uno a los suyos, pero con esa sensación de hermanamiento deportivo sin florituras ni excesos. Ayer fue lo mismo, pero sin langostinos. No eran fiestas de Tudela, y no hubo marisco; pero todo lo demás se volvió a repetir: aficiones mezcladas, camisetas de uno y otro equipo repartidas por la grada en lo que fue un nuevo desplazamiento de seguidores riojanos hasta Tudela. Un autobús salió desde Logroño, y el resto, la mayoría, en coches particulares. Al final más de 250 aficionados riojanos en las gradas de Tudela, esperando langostinos, y sobre todo una nueva victoria de los suyos, que no llegó tras un partido intenso sobre el césped.