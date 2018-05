Adiós al presente, bienvenida al futuro Los jugadores de la UD Logroñés transportan una portería para colocarla sobre el césped natural del Mundial'82. :: fernando díaz El técnico piensa más allá de la temporada y hoy dará minutos a jugadores que pueden estar en el próximo proyecto La UD Logroñés cierra la temporada en Estella, con ausencias notables y cinco canteranos en su lista M.G. Domingo, 13 mayo 2018, 01:06

Logroño. Merkatondoa es uno de esos escenarios asociados al fútbol riojano. Habitual era que en años mejores el Logroñés jugase allí en pretemporada. Comenzaba un nuevo curso y el recinto estellés abría las puertas en una de esas muchas tardes de verano presididas por un amistoso. Aquel Merkatondoa pertenece al siglo pasado y vestía con hierba natural. Nada que ver con el actual.

Hoy no empieza la temporada, sino que acaba. Y no juega el Logroñés, sino la UD Logroñés. Finaliza un curso decepcionante, el noveno. Se peleaba por el 'play off', como siempre, pero se concluye con la clasificación para la Copa, como casi siempre. Además, la UDL no se juega nada en este compromiso. Todo lo contrario que el Izarra, que confía en ganar y superar al Vitoria para celebrar la permanencia directa y no recurrir a la promoción.

Sergio Rodríguez anunció el viernes que haría cambios en su formación inicial. «Hay chavales del filial que han trabajado muy bien a lo largo del año y se merecen un premio», se justifica, aunque no necesita hacerlo porque durante estos diez meses a contado con ellos. La cuestión es saber cuántos tendrán la oportunidad de repetir o debutar. Cinco se incluyen en la citación. El técnico despide el pasado y da la bienvenida al presente. Juan Iglesias, Diego Gordo y Guille Cabrera pueden partir de inicio, mientras que Héctor y Adri Gómez tendrán, seguramente, su oportunidad. No acudirá, porque carece de ficha, uno de los puntales de esa generación como es Pablo Bobadilla. Iba a jugar la segunda vuelta en Merkatondoa, pero al final se quedó sin ficha en Estella y en Logroño, por lo que estos meses ha vivido una periodo de trabajo en silencio y carente de recompensa dominical.

La UDL quiere ganar por imagen; el Izarra, porque se está jugando la permanencia

Junto a ellos, los veteranos. No estará César Caneda, que lo ha jugado todo, debido a una fascitis plantar; tampoco habituales como Miguel Santos; Salva Chamorro no se ha recuperado; y Cifu pone fin a una temporada aciaga para él, con menos de 100 minutos de competición, desde la grada. Se especuló con su salida en enero, se quedó y tanto la entidad como para él la campaña ha sido una pérdida de tiempo. Es evidente que el joven jugador, que llego del filial de Valencia, no seguirá.

Enfrente estará el Izarra, que fue copartícipe de una de las mayores goleadas de la UDL esta temporada. 5-2 en Las Gaunas con un triplete de Marcos André. Entonces, el cuadro navarro estaba bajo la batuta de Nacho Martín, el técnico que le llenó el granero, pero que dejó paso a un tercer inquilino. Hoy, la tensión será mucho mayor a la de aquel día. «El ambiente será el de un partido en el que ellos se juegan la permanencia. Duro, difícil y, además, Merkatondoa lo hace más complicado por la superficie», apunta Rodríguez recordando un césped artificial que convierte el balón en ingobernable.

Por sensaciones, la UD Logroñés necesita cerrar la liga con victoria y recordar que la concluyó con dos éxitos consecutivos. Ahora bien, el análisis de Sergio Rodríguez no depende de este partido. Lo tiene hecho, como dejó patente el viernes, y sabe en qué ha acertado y en qué ha fallado. Ahora toca separar lo bueno de lo malo y pensar qué dirección tomar. Mañana se incorpora al club Carlos Lasheras, aunque seguramente ya está trabajando en el despacho. Ese futuro inmediato es el que ha llevado al club a ofertar la renovación a Rayco y a más jugadores.

- Y día de despedidas, porque salvo seis jugadores, todos concluyen contrato el 1 de julio.

- Esperamos que no sean muchas. Estamos contentos con una gran parte de la plantilla, pero evidentemente cada uno decidirá lo que es mejor. Respecto a los chavales del filial, los que jueguen pueden competir. Hay gente que se despedirá y quienes se queden lo hagan porque van a participar de un proyecto ilusionante.

- El pasado verano aportó por la continuidad del bloque y de sus palabras se desprende que en esta ocasión, también.

- Hay que valorar cosas. Ha llegado un director deportivo a la UD Logroñés que también tiene mucho que decir en este sentido. El reto es hacer un equipo muy competitivo entre todos. Yo estoy muy contento, pero el club tendrá que decidir y ver qué es lo mejor; y por supuesto, los jugadores, también.

- Ahora que habla de Carlos Lasheras, ¿qué le ha parecido su contratación?

- Para la UD Logroñés es muy importante la contratación de Carlos Lasheras. Ser director deportivo es su oficio y le ayudaremos en todo lo que sea posible. Creo que con su llegada damos un salto muy importante.

- Falta un partido y un resultado que no puede variar mucho el análisis de la temporada. ¿Qué valoración hace de ella?

- Creo que el año podía haber sido mejor... y peor. Hemos dominado el balón en la mayor parte de los partidos y hemos dominado al rival, salvo en algún encuentro concreto. Nos ha faltado porcentaje de acierto, no hemos estado todo lo fuerte que debiéramos en las áreas, hemos cometido errores puntuales y también es verdad que nos ha faltado esa pizca de suerte. Por otro lado, hemos vivido compromisos en casa en los que hemos sido superiores pero no hemos sido capaces de ganar incluso con un 2-0. También hubo momentos puntuales. Por ejemplo, después de la eliminación en la Copa fuimos un equipo irregular. Dábamos un paso adelante y otro hacia atrás. Además, la derrota en Las Gaunas frente al Lealtad y el empate en Pamplona nos hizo ir con la soga al cuello a las siguientes citas. Fuera de Logroño fuimos superiores en campos como los del Arenas o Leioa, pero no sumamos los tres puntos a pesar de tener ocasiones claras de gol. Resultados como esos nos han hecho ir a remolque a lo largo de la temporada. Y hubo otros encuentros en los que el rival fue superior, caso de la Real Sociedad.

- ¿Es capaz de ponerse nota?

- Para el seguidor, lo más importante es el resultado. Yo valoró otras cosas también. El equipo ha competido en el 99% de los encuentros. No pongo nota, pero no es muy alta porque no hemos quedado entre los cuatro primeros, pero tampoco baja.