U.D. LOGROÑÉS «Nos acordaremos de estos puntos que nos hemos dejado» Rayco (izq.) y Marcos André (dcha.), los máximos artilleros de la UDL, celebran un gol del primero ante el Leioa. :: oskar matxin/opta Rayco García, que anotó por partida doble tras cinco partidos de sequía, asegura que «hay equipo para llegar al 'play off'» V. SOTO Miércoles, 14 marzo 2018, 09:44

logroño. Es un tópico recurrente, pero los delanteros viven del gol. Cuando falta, se sienten inquietos y empiezan a dudar. Si aparecen, todo resulta plácido y sencillo y la portería parece enorme. A Rayco García (Las Palmas, 1987), en los últimos cinco partidos le había faltado pólvora. «Tenía ocasiones pero no estaban entrando», reconoce.

Sin embargo, en Leioa, reapareció la chispa. Dos goles. El primero, tras conducir el cuero más de 40 metros y definir con picardía; el segundo, un cabezazo de ariete. Había motivos más que suficientes para que Rayco volviese a sonreír hasta que apareció Goti, con un gol que significó el empate ya en el descuento. «Nos fuimos de Lejona con la sensación de haber perdido dos puntos. Nos queda un sabor agridulce, pero hay que aceptarlo», reconoce.

No es la primera vez. La derrota ante el Lealtad, el empate en Tajonar y ahora el de Leioa han frenado el claro impulso positivo de los blanquirrojos. La plantilla no es ajena a esta idea: «Nos acordaremos de estos puntos que nos hemos dejado en las últimas jornadas».

Sin embargo, el máximo artillero de la Unión Deportiva Logroñés mantiene el tono optimista. «Hay equipo y vestuario para conseguir el objetivo de llegar al 'play off'. Va a ser difícil porque el calendario lo es, pero tenemos que ir partido a partido para lograrlo», resume Rayco.

En el horizonte de los últimos nueve partidos aparecen rivales como Real Sociedad B, Gernika, Mirandés, Sporting de Gijón B o Racing de Santander. «En la primera vuelta, competimos muy bien contra equipos de arriba. Ahora tenemos que estar igual o mejor para conseguir más puntos», analiza. «Arriba quieren estar muchos, así que lo que falta será complicado y se decidirá por detalles. Espero que la suerte que nos ha faltado caiga ahora de nuestro lado», desea el canario.

Objetivo personal

Aunque Rayco sólo quiere hablar de 'play off' y de colectivo, no puede mostrarse infeliz por sus números esta temporada. «Estoy muy contento. Hasta ahora, mi cifra máxima de goles había sido catorce y ahora estoy a uno de poder igualarlo», indica. Al insular no le asusta el Grupo II ni la mística de los equipos del norte («he tenido la suerte de jugar en todos los grupos y ya estoy acostumbrado, lo importante siempre es amoldarte al grupo», resume).

Está disfrutando esta temporada, dejando detalles como el primer gol ante el Leioa, y convirtiéndose en la punta de lanza de la tripleta ofensiva blanquirroja con trece goles. Le acompañan Marcos André (10) y Ñoño (9) en una delantera que destaca a nivel nacional, aunque el gol es cuestión de equipo. «De momento, nos ha tocado a nosotros, pero se trata de un trabajo colectivo. Vamos a tener que seguir aportando todos y esperemos que se sumen con más goles Rubén Martínez, Salva Chamorro... porque lo importante es marcar», incide el canario.

Y los goles sólo pueden servir para un objetivo: «No hay que dar más vuelta a lo que ha pasado ni a los puntos que se han dejado atrás. Hay que mirar adelante con ganas y ojalá podamos llegar a la fase de ascenso».