Pendientes de Coulibaly

La Unión Deportiva Logroñés continúa su trabajo silencioso en busca de los nuevos jugadores que completarán la plantilla. Pero un nombre se había convertido en preferencia para el club, el cuerpo técnico y la afición. Mohamed Coulibaly impresionó en apenas dos meses. Su velocidad, su entrega y su acierto final desvelaron a un futbolista que no había encontrado su hueco en el Racing de Santander.

Desde que se acabó la temporada, el franco-senegalés se ha dejado querer. Cuando recaló en Logroño, su paso se dibujaba como temporal y Suiza estaba siempre en el horizonte. «Yo me fui del Racing de Santander porque tenía una oportunidad de jugar en un equipo suizo, donde vive mi novia. Pero llegó tarde el tránsfer y no pude fichar, quedándome sin equipo», explicaba. Ahora, parece que le ha surgido una nueva oportunidad. El extremo disputó el pasado sábado un amistoso con el Neuchatel Xamax, de la Segunda División suiza, con el que se encuentra entrenando. El franco-senegalés dejó buenas sensaciones en el encuentro ante el FC Thun pero el club aún no ha formalizado su contratación y la liga comienza el próximo 21 de julio.

Mientras, la UDL se mantiene en contacto con su representante y siguen apostando por la renovación, así que la pelota está ahora en el tejado del jugador.

El Eibar da la baja a Juanfran Guarnido y Sergio García, ex de la UDL, tras una campaña para olvidar

Cesiones de ida y vuelta

Además, este martes se conoció el futuro de varios exjugadores blanquirrojos. El convenio existente entre el Eibar y la UDL deparó el pasado año numerosas cesiones. El ascenso del filial armero, el Vitoria, a Segunda B ha cambiado el panorama. Así, en una rueda de prensa celebrada este martes, el director deportivo del Eibar, Fran Garagarza, anunció que Joan Ander Amelibia, Fran Pastor y Jon Ander Felipe, que militaron el pasado curso en la UDL, vuelven al Vitoria. Mientras los casi inéditos Juanfran Guarnido y Sergio García causan baja en la entidad armera, al igual que Thaylor Lubanzadio, que en Navidad dejó Logroño por Irún. Y Pere Milla renueva por el Eibar para ir cedido a un equipo de Segunda.