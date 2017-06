Adrián León se va al Pontevedra

Logroño. Adrián León ha sido el primero de los jugadores de la UD Logroñés con oferta de renovación que no ha aceptado. Su futuro a partir del 1 de julio está en el Pontevedra, que una temporada más competirá por el ascenso a Segunda División. León cierra dos temporadas muy dispares en la entidad riojana. Llegó del Avilés en el verano del 2015 junto a Borja García y se convirtió en un jugador fijo para Carlos Pouso, sobre todo en la primera temporada, la que se cerró en Sevilla, en la segunda ronda del play off de ascenso.

«La negociación está un poco tirante, pero hay tiempo para seguir conversando. Tanto el club como yo no tenemos prisa y si estamos por llegar a un acuerdo, lo haremos», decía el futbolista el miércoles de la pasada semana. Seis días después, el tiempo se ha acabado y las prisas han aparecido.

Para Adrián León, la propuesta de la UD Logroñés era insuficiente después de dos campañas vistiendo su camiseta; para los dirigentes blanquirrojos, la oferta era ligeramente superior a la de la última campaña. «No me compensaba la propuesta. Me hicieron una oferta, dije que no y ya no ha habido segunda propuesta», comentaba el futbolista desde Santander. Discrepancias que aparecen siempre que se produce una ruptura definitiva.

Adrián León

Lo cierto es que la política de renovaciones en la entidad la marca la parcela deportiva, en este caso Sergio Rodríguez y Carlos Pouso. Y se establecen las cifras. Cuando no se insiste o se resuelve tan rápido es que el interés no es tan grande como el desembolso a realizar.

La entidad cuenta para esa demarcación con César Remón, que llegó en enero y ha sido habitual en las alineaciones de Sergio Rodríguez. Junto a él pueden trabajar los renovados Carles Salvador y Muneta, aunque tienen un perfil mucho más ofensivo que el que ofrecía León, de brega y recuperación de balones.

«El Pontevedra supone una nueva etapa, ilusión y ganas por hacer algo bonito como lo que ha hecho este año. Mis dos años en Logroño han sido buenos, en especial el primero porque llegamos a jugar en Copa contra el Sevilla y vivimos dos rondas de la fase de ascenso», comentaba el futbolista cántabro.

Adrián León se despide después de haber jugado 65 partidos en Liga en las dos temporadas, cifras a las que hay que sumar su presencia en la Copa del Rey en la fase de ascenso. En total, 74 encuentros y más de 5.000 minutos sobre el césped.