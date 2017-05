Ferrone, Javi Rey y Pastor no seguirán como blanquirrojos

La lista de bajas seguras en la UD Logroñés la componen un total de nueve jugadores. Tres que no seguirán porque no se les ha ofrecido la renovación y los seis jugadores cedidos que quedaban en la plantilla, que vuelven a sus clubes de origen y con los que no hay capacidad de negociación de momento.

Los tres que no seguirán son Luca Ferrone, Javi Rey y Fran Pastor, que no han realizado una buena temporada, lastrados sin duda por las lesiones que les han tenido demasiado tiempo parados. Los tres cumplían la primera temporada.

Javi Rey, el primero en llegar a la UD Logroñés, fue participando en el juego del equipo hasta que se lesionó en el último partido de la primera vuelta, en Guernica. Sufrió la distensión de un ligamento en su rodilla derecha y estuvo tres meses y medio sin poder entrar de nuevo en los terrenos de juego. Después, lo ha hecho con temor y se resintió ante el Real Unión en Las Gaunas. Ya no ha jugado más.

Luca Ferrone entró en el equipo recién operado de la rodilla y no empezó a cuajar hasta que llegó Rafa Berges, con quien jugó habitualmente. Una apendicitis y la posterior operación a finales del mes de mazo le han llevado a quedar fuera de las expectativas del club blanquirrojo para la próxima campaña.

Fran Pastor, por último, no se adaptó al equipo y además sufrió la rotura de un tendón en los isquios que le tuvo tres meses fuera del equipo y de los entrenamientos. Después, una vez recuperado, apenas ha jugado ni disfrutado de minutos. Su baja con coge desprevenido a nadie.

Y los cedidos, se van dejando diferentes rendimientos. Reguilón ha sido una vez más, un jugador importante en el equipo; Amelibia se hizo con el puesto y acabó dando buen rendimiento, y Marcos cuajó buenos partidos desde que empezó a jugar en enero. Juanfran se va sin marcar un solo gol, nunca fue santo de la devoción de la grada y estuvo también tres meses lesionado mediada la temporada; Sergio no dio lo que se esperaba de él entre lesiones y poco juego, y Traver fue de más a menos en su rendimiento.