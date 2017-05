Sergio acepta el reto de Revuelta y continuará dos años más

logroño. El último pétalo de la margarita dio 'sí' al ser deshojada y Sergio Rodríguez dio el visto bueno al ofrecimiento que le hizo Félix Revuelta hace un par de semanas para continuar dirigiendo al primer equipo de la UD Logroñés. El acuerdo al que han llegado entrenador y club es de dos temporadas para ese puesto, porque Sergio será un hombre clave en el organigrama técnico de la entidad blanquirroja durante los próximos años, en el primer equipo o en la dirección deportiva.

SUS DATOS uNombre. Sergio Rodríguez Martínez uFecha y lugar nacimiento. 26/07/1978. Logroño uTrayectoria jugador. Balaguer (3ª 00/01), Lleida (2ª B01/06), Cádiz (2ª 06/07), Lleida (2ªB 06/07), Alavés (2ª 07/08), Real Sociedad (2ª 08/10, ascenso a 1ª) y UD Logroñés (2ªB, 10/13) uTrayectoria entrenador. UD Logroñés Juvenil (13/17). UD Logroñés 2ª B 16/17).

El técnico logroñés, el tercer riojano en el equipo después de Nacho Martín y Raúl Llona, se había ganado la confianza de todos los estamentos de la UD Logroñés, empezando por el presidente, Félix Revuelta, por la trayectoria que ha llevado el equipo desde que él se ha puesto al mando, ofreciendo espectáculo, goles, buen juego, intensidad, entrega y capacidad en los partidos, tanto en Las Gaunas como en los partidos que ha disputado fuera de casa. Y sobre todo porque ha certificado la permanencia con seis victorias en los últimos siete partidos. Los números le avalan. Siete victorias, un empate y una derrota en nueve partidos, en los que el equipo ha anotado dieciocho goles y solamente ha encajado dos.

Sergio Rodríguez llegó a la UD Logroñés en la temporada 2010/11, cuando fichó procedente de la Real Sociedad. Una vez finalizada su etapa de jugador, en el verano del 2013, comenzó la de entrenador, al frente del equipo juvenil de la entidad. Ese equipo ascendió con él en la temporada 2013/14 a División de Honor; se mantuvo en su primer año y descendió al finalizar la 2015/16. Continuó esta temporada, con el regreso a la máxima categoría Juvenil con muchas jornadas de adelanto, tras una campaña excelente en la que sólo ha cedido catorce puntos después de treinta encuentros.

Futuro asegurado

El entrenador blanquirrojo iniciará la temporada con 39 años, una edad ideal para empezar a forjarse un nombre en este estamento del fútbol. Su futuro en la UD Logroñés está asegurado en el organigrama técnico, tanto en el primer equipo como en el trabajo de cantera. El saberse valorado como un hombre de casa que es también habrá sido, sin duda, una de las razones que le han llevado a aceptar este reto que le planteó el presidente y que puede ser clave en su carrera.

Sergio Rodríguez no quiso hablar en la jornada de ayer sobre su decisión y se refirió excluxivamente a la nota informativa que ofreció el club a las doce del mediodía. Y explicó por qué no hablaba. «No están resueltos todavía una serie de conceptos importantes, en cuento a cómo va a quedar la composición del cuadro técnico del primer equipo y a los cambios que conllevarán en la estructura técnica del club. Aún queda un partido para finalizar la temporada y no queremos que nadie se distraiga, porque todavía tenemos opciones de clasificarnos para jugar la Copa del Rey», apuntaba. Fueron sus únicas palabras.

La plantilla del primer equipo blanquirrojo también conoció la noticia en la mañana de ayer y aplaudió la decisión del técnico de continuar cuando se lo comunicó, antes de empezar el entrenamiento. Los jugadores han sabido entender desde el primer día la forma de entrenar del técnico, han ofrecido su mejor disposición al trabajo y han sabido expresar sobre el césped su mejor juego para sacar adelante la salvación de la categoría.

Los jugadores, de acuerdo

Tres de los ocho futbolistas que tienen contrato para el año que viene, entendían que era una buena decisión la tomada por el club y el propio técnico y se mostraban animados para empezar a trabajar de nuevo después de las vacaciones a sus órdenes.

César Remón, quien hace poco dijo que apostaría por él con los ojos cerrados, ayer insistía en que era una noticia «importante» y una «muestra de que el club quiere hacer un proyecto importante a corto y largo plazo». Pablo Espina admitía estar «muy contento», porque esta noticia «da continuidad y equilibrio al proyecto de este club». José Carrillo, que fue titular por primera vezel pasado domingo treinta y cuatro partidos después de jugar en Toledo, también se mostraba ilusionado con la continuidad del técnico: «Desde que llegó Sergio a la dirección del equipo hemos ido para arriba. Nos ha transmitido tranquilidad y eso se nota en el campo. Es una buena noticia que continúe», aseveraba. En cualquier caso, ahora su mente está puesta en el partido contra el Gernika y en sumar la última victoria del año.