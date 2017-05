Revuelta, ilusionado con el proyecto

Si hay alguien que se muestra más que satisfecho con la decisión tomada por Sergio Rodríguez, ese no es otro que Félix Revuelta, el presidente de la UD Logroñés. Como ya le había transmitido al técnico, Revuelta indicaba ayer que cuenta con Sergio «para muchos años». «Ahora va a ser el entrenador del primer equipo, pero siempre estará dentro del organigrama del club, porque es el hombre que queremos para el futuro, tanto en la dirección técnica y deportiva como en la de la Ciudad Deportiva del club. Sergio aúna la capacidad de dirigir con la de enseñar y eso es algo que queremos en el club desde hace tiempo», añadía.

El presidente blanquirrojo indicaba también que no fue muy difícil convencer al técnico, porque es Sergio es «un hombre de fútbol y, como ha dicho, su labor en el club no termina en el primer equipo. Ya he comentado alguna vez que yo quería un Luis Molowny en Logroño, y ese puede ser Sergio perfectamente, dada su capacidad contrastada para dirigir un grupo de jugadores de cualquier edad».

De lo que no ha hablado todavía el técnico es de los hombres que le van a acompañar en esta nueva singladura dentro de la entidad. «Es algo que tenemos que ir estudiando. Queríamos dar la noticia de que Sergio va a ser el entrenador de momento para los dos próximos años y ahora es el momento de empezar a estudiar la formación del cuerpo técnico, que va a depender de lo que él quiera y de la disponibilidad de esos hombres para llevar las riendas del primer equipo. Y también habrá que organizar los demás equipos del club, en los que habrá cambios», concluía Revuelta, que vuelve a apostar por un técnico riojano.