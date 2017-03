«El domingo superamos una final y aún nos quedan otras seis»

Semana intensa, de nuevo, en el seno de la UD Logroñés. Sergio Rodríguez tiene encomendado sacar adelante al equipo y trabaja a fondo con sus hombres para hacer piña y llevar el barco a buen puerto. Cumple su segunda semana y continúa adecuando conceptos para repetir triunfo, esta vez en casa, ante el Navalcarnero.

- ¿Cómo ha discurrido la semana?

- Ha sido una buena semana de trabajo, haciendo hincapié en las cuestiones que nos podemos encontrar en el partido. De forma positiva, porque venimos de una victoria y eso anímicamente ayuda, pero siendo conscientes de que el encuentro, aparte de la importancia que tiene, va a ser difícil.

- ¿Qué destaca del Navalcarnero?

- Mantienen la ilusión que tiene un equipo recién ascendido y eso se nota en cómo llega a hacer las ayudas defensivas y cómo sigue trabajando durante el partido. Se le ve muy mentalizado en ese aspecto. Y, tiene mecanizadas cosas muy características, porque juega en un campo muy característico, pero que también las suelen utilizar como visitante.

- ¿Se podrá conseguir, por fin, el segundo triunfo consecutivo?

- Es un hecho que hasta ahora no se ha logrado y nosotros vamos a intentarlo. Pero más que centrarnos en eso, hemos de hacerlo en el partido, que va a ser muy largo, en el que los dos equipos se juegan mucho y que no va a ser fácil para ninguno. Vamos a ver si alcanzamos la victoria.

- Largo, ¿en qué sentido?

- Va a ser un partido que habrá que masticarlo, tener mucha paciencia y mucha tranquilidad. Estar muy atentos en las transiciones ofensivas que hacen ellos. Nos va a tocar tener paciencia porque en el aspecto defensivo, de ayudas, coberturas y de cerrar líneas de pase, lo hacen muy bien.

- ¿Va encontrando en el equipo, en el juego, las señas de identidad que quiere?

- En cada encuentro han de variar porque no podemos defender igual a unos equipos que a otros. Sabemos dónde hacer la presión cuando quieren salir de atrás y cuando no. Pero sí que es cierto que encontramos en los jugadores ciertos hábitos que nos gusta que tengan nuestros equipos.

- Están realizando una minipretemporada en el aspecto técnico y mental. ¿Cómo lo llevan?

- En el tiempo que tenemos intentamos meter cosas que nos caractericen en cada ejercicio y en las que podamos apoyarnos para sacar cosas positivas en los partidos. Y lo hacemos en cada entrenamiento.

- Unas sesiones muy intensas.

- Nos gusta trabajar así . En la época del año que estamos no tiene sentido realizar entrenamientos muy largos, pero sí que estén condensados, y que tengan intensidad, porque es lo que nos vamos a encontrar el partido.

- Incluso los lunes.

- Los que jugaron más minutos sí que hicieron trabajo de ruedas de pase y nada más. Pero nosotros contamos con todos y queremos que estén todos en plena forma. Los que no han jugado minutos tienen que ganarlos el lunes para poder estar al nivel físico de sus compañeros. El trabajo del lunes es importante que se haga bien y que sea fuerte.

- ¿Es usted partidario que no tocar la alineación con la que ha ganado?

- No soy supersticioso. Depende del partido. El cuerpo técnico evaluamos el partido que tenemos y tratamos de elegir a los jugadores que mejor estén. Nosotros no trabajamos con individualidades, sino como grupo. Queremos que todos formen parte de ese grupo y tienen que estar todos preparados. Porque tan importantes son los once que salen como los que juegan en la segunda parte y nos puede dar un plus o la gente que está fuera y que está trabajando duro aunque no juegue. Es un todo.

Paso de gigante

- Si se gana este partido se da un paso de gigante, pero sólo un paso.

- Cuando cogimos el equipo sabíamos que quedaban siete partidos que eran siete finales. El domingo superamos una y aún nos quedan otras seis. Y pensaremos hasta este domingo. Después, vamos a ver cuál es el resultado. Pero de trabajo, ilusión compromiso o ganas, intentamos que no quede nada por dar.

- Ganar por dos goles mejor. Pero, ¿importa el como o sólo ganar?

- Yo creo que a partir del cómo es cuando tienes más opciones de ganar. A estas alturas lo que importa es ganar. Pero creemos que a través de cómo juegues tienes más opciones. Una cosa va ligada con la otra.

- ¿El objetivo es mantener al equipo invicto con usted al frente?

- Es la idea de todos, nuestra, de los jugadores, vuestra, de todos. Lo que queremos es que el equipo sume puntos, cuantos más mejor, y salvar la categoría. Esta relacionado. Ojalá podamos seguir sumando puntos, no por que sea una estadística para el cuerpo técnico, sino porque necesitamos los puntos, para seguir pensando en la permanencia.

- ¿En cuanto está la barrera para la permanencia?

- No me gusta mirarlo mucho, porque pienso que nos puede condicionar. Eduardo (Valdovinos) es más de estadísticas y tiene controlado ese aspecto, pero yo prefiero centrarme en los entrenamientos, en el día a día, y en el partido del domingo. Porque luego no sabes cómo se van a suceder los acontecimientos en los demás choques.