Javi Rey acaricia su regreso

El 17 de diciembre, Javi Rey miraba al césped, se tocaba su rodilla derecha y enfilaba el cambio hacia el banquillo. Apenas habían pasado quince minutos del inicio del partido entre Gernika y UD Logroñés. Aquellos metros que separaban el círculo central de la banda se han convertido en kilómetros de distancia entre él y la competición. De hecho no ha vuelto a jugar desde aquel encuentro, último de la primera vuelta. Ahora está listo para regresar a la Liga. Lo hará recuperado de su rodilla, pero con la desventaja de carecer del ritmo de competición adecuado en un momento muy complicado para su equipo, con siete partidos por delante en los que debe sellar su permanencia.

LA LESIÓN, EN NÚMEROS 12 se ha perdido Javi Rey desde que se lesionó en Guernica. 14 jugó en la primera vuelta, con 970 minutos sobre el terreno de juego. Un gol suma, el conseguido en Fuenlabrada, aunque la UD Logroñés acabó perdiendo. 7 tiene por delante para sentirse de nuevo jugador. Siete encuentros que encara sin el ritmo de competición necesario, pero con las ganas de sentirse futbolista.

«Estoy listo», afirma el gallego con voz pausada. «Tengo ganas de volver a jugar después de tanto tiempo. De hecho, entrenar con el grupo ya es una satisfacción. Llevo ya dos semanas trabajando con normalidad y confío en que este mismo domingo puede tener algún minuto», indica el centrocampista.

Javi Rey luce un vendaje en su rodilla derecha. Durante estas dos últimas semanas disfruta del fútbol, pero aún se le ve sin confianza total en su pierna. Llega con cuidado a los balones divididos y protege la zona lesionada. Lógico después de más de tres meses fuera de los rectángulos de juego. Es lo peor que le puede pasar a un futbolista, entrenarse en solitario y, además, centrado en su recuperación.

A Rey se le apreció una distensión de ligamentos en su rodilla derecha. Su percance coincidió con varios efectivos más en la plantilla. Hasta siete jugadores estaban lesionados al término de esa primera vuelta. Su figura trabajando junto a Chevi se convirtió en habitual. Gimnasio, carrera continua y trabajo específico con José Miguel Martín. El segundo diagnóstico reflejó un esguince y, además, la rotura parcial del ligamento lateral. Más tiempo de lo previsto. «En enero intenté entrenar, pero me hice daño al golpear el balón. Ahora noto la rodilla mucho más estable, sobre todo en los giros, aunque me falta pegarle más fuerte el cuero».

El momento para reaparecer no es el más cómodo, pero si la actitud es buena anula cualquier adversidad. Desde la grada, Javi Rey ha visto a un bloque «competitivo» y que «ha intentado ganar en cada partido», pero también ha visualizado a un bloque con lastre. «Creo que hemos protagonizado partidos en los que generamos ocasiones suficientes para ganar, pero nos ha faltado algo arriba para acabar las jugadas en gol. Otros equipos han ganado más partidos haciendo mucho menos que nosotros», señala consciente de que mentalmente ha sido, también, un freno considerable. «Cuando encajas un gol piensas en las dificultades que tienes tú para marcar. No es algo de ahora, porque cuando yo jugaba también pasaba. Hacíamos buenos partidos, pero no llegaba el gol. Es algo común a toda la temporada», recalca.

Y todo ello compaginado con tres librillos diferentes, los que aplican tres entrenadores diferentes. Muchos para mantener una línea regular. «Ya me pasó en una ocasión y es complicado para el jugador, porque cada técnico tiene sus ideas. Ahora ha vuelto Sergio y su estilo nos gusta. Nos transmite calma, tranquilidad, confianza y nos pide que desarrollemos el fútbol que tenemos dentro. La gente está entrenando a gusto porque es un gusto trabajar con él», concluye.

