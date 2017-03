Dos semanas para definir la clasificación

El horizonte se ve menos lejano cuando avanzas con paso firme. Eso deben pensar en el vestuario de la UD Logroñés gracias al regreso de Sergio Rodríguez y a su victoria en San Sebastián de los Reyes. Tres puntos que rompieron una dinámica y sobre todo que permiten añadir tranquilidad a la ya aportada por el técnico, aunque aún no se haya logrado nada.

LOS SIETE RIVALES uUD Logroñes. Navalcarnero, Castilla, Real Unión y Gernika (casa); Mensajero, Real Sociedad B y Amorebieta (fuera). uNavalcarnero. Sanse, Albacete, Castilla y Real Unión (casa); UD Logroñés, Mensajero y Real Sociedad B (fuera) uMensajero. UD Logroñés, Navalcarnero, Albacete y Real B (casa); Arenas, Sanse y Castilla (fuera)

La situación de la UD Logroñés no es privilegiada, pero sí ventajosa respecto a sus adversarios pues depende de sí mismo para lograr su alterado objetivo, la permanencia, y además puede dejarla prácticamente finiquitada en menos de quince días, en dos jornadas. Los blanquirrojos se miden al Navalcarnero y al Mensajero. Vive entre ambos, pues los madrileños suman 39 puntos y los canarios, 36. La UD Logroñés vive de alquiler en el 38.

El discurso blanquirrojo no va más allá del domingo, pues no sólo afronta otro partido vital, sino que encarará el recuerdo de quince días que cambiaron la historia reciente del club, quince días que puso fin a la gran etapa de Carlos Pouso en el banquillo, quince días en los que el técnico acordó su salida del banquillo y dirigió en Las Gaunas 'de prestado', pues tenía decidido el adiós. Ni quisiera quince días, en ocho se gestó la planificación de un giro que Rafa Berges no acertó a dar.

Los tres equipos tienen un calendario similar, con enfrentamientos entre ellos

La UD Logroñés perdió ambos partidos. El primero por 2-0; el segundo, por 1-2. En el primero cometió dos errores en sendos saques de banda; en el segundo encajó otro par de tantos gracias a sus fallos. Cuatro en dos compromisos. Habitual en aquellas fechas. La UD Logroñés tiene dos objetivos a corto plazo: primero ganar a ambos; si se vence, intentar que el goal average particular cambie a su favor; si no se logra ninguno de ellos, al menos no perder ni en Las Gaunas ni en La Palma.

Además del enfrentamiento con ambos, madrileños y canarios se medirán en la trigesimoquinta jornada en Santa Cruz de la Palma. Ese día, la UD Logroñés jugará contra el Castilla en Las Gaunas.

Los protagonistas de este trío que puede definir muchas cosas en las próximas dos jornadas jugarán cuatro de sus siete partidos en casa y, además, los tres concluirán la Liga ante sus respectivas aficiones. La UD Logroñés, ante el Gernika, que puede llegar apurado; Navalcarnero, frente al Real Unión; y el Mensajero, ante la Real Sociedad B.

En el camino del Navalcarnero también aparecen conjuntos como Sanse, Albacete, Castilla, Real B y Real Unión; y en el del Mensajero se anotan Arenas, Sanse, el propio Navalcarnero, Albacete, Castilla y Real B. Coincide en algunas adversarios con el Navalcarnero y la UD Logroñés.