DUELO A LAS DOCE EN MATAPIÑONERA

No es que haya que desplazarse al Viejo Oeste, donde se disipaban las dudas a base de tiros, como en todas las películas del ramo. El duelo en OK Corral dejó ver a un Wyatt Earp en su máximo esplendor y, hoy, la UD Logroñés necesita de ese mismo resplandor para hacerse con el triunfo en lo que se puede denominar 'Duelo a las doce en Matapìñonera'. No hay que añadir la expresión 'a muerte' como sucedía en otra cinta, pero casi, porque, en el plano deportivo, Sanse y UD Logroñés se juegan buena parte de su futuro en el encuentro que van a disputar este mediodía en el campo de San Sebastián de los Reyes.

Los dos equipos suman 35 puntos; los riojanos van delante por mejor diferencia de goles general, pero una derrota significaría quedar detrás de los madrileños siempre que empaten a puntos. Los prolegómenos no son buenos para ninguno de los dos. Los blanquirrojos vienen de perder ante el Albacete, lo que derivó en la destitución de Rafa Berges, con una victoria en los últimos siete partidos, y los locales llevan sin ganar los cinco encuentros precedentes después de un mes de febrero espectacular en su inicio.

El triunfo dará un enorme respiro al equipo que lo consiga, mientras que la derrota dejará a quien la sufra en una situación límite, que le puede llevar incluso al puesto de promoción. Un empate dejaría a ambos conjuntos con la necesidad de la bomba de oxígeno para seguir respirando.

Sergio no da pistas

Desde que ha vuelto a coger la batuta en la dirección del equipo blanquirrojo, Sergio Rodríguez ha querido dotar al equipo de una rutina que le lleve a ofrecer su mejor rendimiento el domingo. Había que analizar la situación, hablar con los jugadores y sentar las bases del nuevo sistema de juego que quiere arraigar en sus hombres. Ha trabajado todas las zonas. Ha vuelto a transmitir su idea de juego. Pero en ningún momento ha ofrecido pistas sobre quienes van a ser en este partido los que defiendan desde el inicio la camiseta blanquirroja.

Lo único seguro son las bajas de Adrián Pazó por lesión y Álvaro Traver por sanción, así como las de Sergio, Carrillo y Javi Rey, recién repuestos de sus lesiones y a quienes va a dar más tiempo para que aporten el máximo.

En cuanto a un posible once inicial, Miguel estará bajo los palos y en la defensa lo normal es que Rico, Caneda, Amelibia y Paredes compongan el cuarteto por delante del guardameta. Hacia adelante, dependerá de la intención primera del técnico, si quiere un equipo más ofensivo o más replegado, que juegue con Remón y Salvador en el medio centro o que añada a Adrián León junto a ellos.

En el primer caso, Muneta y Reguilón jugarían por las bandas con Espina en la media punta y Marcos como referente en la punta del ataque riojano. En el segundo caso, Probablemente serían Muneta, Marcos y Espina el tridente de ataque, como ya formaron ante el Castilla en el debut del técnico.

En cualquier caso y eso sí que lo ha dejado claro, es que habrá presión sobre la salida del balón del equipo rival, contundencia en defensa y control para intentar a su vez salir jugando, sin rifar el esférico con lanzamientos largos. La portería propia a cero es innegociable y también la llegada al área rival con suficientes jugadores como para llevar el peligro en cada acción. Otro aspecto clave estará en las jugadas de estrategia. Se han trabajado varias, se conoce cómo las prepara el adversario y se ha hecho hincapié en su importancia. En esta categoría son muchos los goles y las victorias que se consiguen de esta forma.

Enfrente, un equipo que también necesita ganar y que tiene en su medular y en los extremos las bases para ganar. Adrián Mancebo, que parece que llegara justito al partido, y los dos extremos, Pichín y Ruiz, son las claves para que el Sanse pueda desarrollar su mejor juego, con Negredo en la punta y listo para aprovechar los rechaces. Los problemas llegan en la defensa, donde el central Rangel es baja por sanción.