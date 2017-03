Revuelta pierde la ilusión por la Ciudad Deportiva

Con el nuevo cambio de técnico ha vuelto a la palestra la Ciudad Deportiva que siempre quiso crear Félix Revuelta para la UD Logroñés. Quiso, porque ahora está dispuesto a dejar de pensar en ella si, como él mismo indica, nadie tiene interés en que se pueda realizar. La falta de apoyo en la búsqueda de terrenos ha colmado el vaso de la paciencia del presidente blanquirrojo y ha tomado su postura: «No es que haya decidido no hacerla. Veo que no hay ningún interés por parte de las autoridades, de la sociedad, de nadie, por lo que en la próxima junta de accionistas propondré que no se plantee este tema. A lo mejor no es el momento, no es la ocasión, pero para mí el futuro de un club en una ciudad pequeña como Logroño tiene que llegar a base de tener unas instalaciones y unas escuelas para poder formar y poder tener jugadores en la base. No veo ningún interés, y me planteo. ¿Para qué voy a hacer el esfuerzo económico?».

Se han barajado algunos terrenos, pero nunca se llegó a un acuerdo: «Me pusieron una guinda, con unos terrenos en La Grajera que eran ideales, primero para Logroño y segundo para el ámbito deportivo. Para hacer una cosa muy bonita, muy importante para la ciudad. Pero luego, de golpe y porrazo, quedé que sí y fue que no. Si es que no, ¿para qué me las enseñan? Que esto tenía que ser una cesión por noventa y nueve años. Yo no puedo permitir que se inviertan cinco o seis millones para hacer una academia, etc., en un terreno que no es de mi propiedad. Nos ofrecieron terrenos en Sojuela, pero a los chavales hay que educarlos en el tema deportivo y educacional. Necesitan unos medios de locomoción que no se podían tener».

«Aquí nadie propone nada. En otros sitios dices que vas a hacer una inversión y que vas a crear empleo, y te apoyan. Aquí parece que te hacen un favor. Y yo no quiero ningún favor», abunda el presidente blanquirrojo.

«Yo creo que los edificios se empiezan por abajo. Es mi opinión. No puedes subir si no tiene estructuras. Y no es cosa de que Revuelta ponga dinero. No es ésa la cuestión. El club será lo que pueda, con sus propios medios. Y si no puede ser más es porque no tiene los medios. Yo hago un esfuerzo económico, dando una esponsorización muy importante, que creo que es lo suficiente. Y no voy a dar un duro más. Si a partir de ahí no somos capaces de subir, es que somos muy malos o que la ciudad no tiene la suficiente masa social para tener un club en una división superior», asegura el propietario.

Lo que no pierde en cualquier caso Félix Revuelta es la ilusión: «No, estoy con la misma ilusión que el primer día. Pero uno tiene unas perspectivas y la marcha te dice que tienes que cambiarlas. Lo hago con mi corazón, con mi sentimiento y lo voy a seguir haciendo porque los sentimientos no se compran. No voy a cambiar de ser como soy y voy a seguir luchando por mi Unión Deportiva Logroñés. Lo que no quiero es dejar una herencia el día de mañana como la han dejado otros».