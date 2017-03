«El partido del domingo es trascendental»

Sólo ha tenido tres entrenamientos con la plantilla, pero Sergio Rodríguez ya le ha cogido el ritmo al trabajo con sus hombres. Quiere conseguir que puedan dar lo mejor de sí mismos, incluso desde el primer partido. Tiene muy claro lo que quiere de ellos y está trabajando estos primeros días en conseguir que lo asimilen.

¿Cómo está siendo estos primeros entrenamientos?

Han sido intensos. Aunque ya conocemos a la plantilla, al final, retomas otra vez. Hay jugadores nuevos que han sido fichados en el mercado invernal, más Coulibaly, que acaba de llegar. Estamos intentando conocerles, intentando transmitirles nuestras ideas, nuestro ánimo y nuestra ilusión.

¿Cómo se los ha encontrado?

Están con cierta intranquilidad, con el cambio de entrenador. La situación no es favorable, pero poco a poco van reaccionado, metiéndose en el día a día y trabajando, que creo que eso es lo importante.

Cuando hay cambio de entrenador, los jugadores suelen querer mostrarse...

Yo creo que eso debe ser así siempre, pero no sólo porque venga alguien nuevo. Son profesionales y debe ser así siempre.

Todos los jugadores, excepto Pazó, están a disposición...

Contamos con todos. Tenemos que elegir dieciocho, pero eso no quiere decir que los que no vengan este fin de semana no vayan a ser importantes en los demás partidos. Todos son importantes porque es lo primero que les hemos transmitidos.

Parece que va a contar con Bobadilla, Guillermo, Zubiri...

Para mí son tres jugadores más de la plantilla. El día que no vengan con nosotros jugarán con el filial, pero los considero como uno más. Están entrenando a diario y son chicos que trabajan duro, que se toman las cosas muy en serio.

¿Queda tiempo para sacar lo mejor de los jugadores?

Es lo que vamos a intentar. Todos somos conscientes de que sus cualidades son mucho mayores de lo que marca la clasificación. Por circunstancias no se ha conseguido ese rendimiento óptimo y sobre todo resultados. Pensamos que a partir de ese rendimiento se consiguen los resultados. A veces se necesita cambiar cosas, la dinámica. A ver si lo logramos entre todos.

En sus dos primeros partidos consiguió muy buenos resultados. ¿Ahora es otra historia o se puede repetir?

Eso es anecdótico. Pero la idea es la misma: trabajar y plantear los partidos de la mejor forma posible y sobre todo motivar a los jugadores para que en el campo den lo mejor de sí mismos. Eso es lo que queremos. Luego el resultado hay veces que va bien o va mal, dependiendo de las circunstancias. Pero si conseguimos eso, nos vamos tranquilos.

El partido contra el Sanse

Si se repiten los resultados de su estreno, cuatro puntos acercarían mucho a la permanencia, porque son dos rivales directísimos (Sanse y Navalcarnero)...

Yo sólo me planteo el partido del domingo en San Sebastián de los Reyes, porque es un partido trascendental. Tanto para ellos como para nosotros, el que salga con un buen resultado va a tener cierta descarga psicológica, de presión. Lo del Castilla y la Real está ya olvidado, porque una trayectoria se valora por muchos más partidos y eso no tiene sentido.

Sin hacer mucho, el Sanse se llevó un punto de Las Gaunas. ¿Qué conoce del rival?

Por lo que hemos visto y los informes que tenemos, es un equipo que tiene jugadores en banda muy rápidos del mediocampo para arriba, con buenas conducciones, que crean peligro. Nosotros creemos saber donde les podemos hacer daño y es lo que estamos trabajando. Es un equipo parejo a nosotros en su forma de jugar. Es un buen equipo.

¿Han realizado ya alguno de los entrenamientos pensando en el rival del domingo?

Estos días estamos intentando crear un estilo de juego. Cosas defensivas y ofensivas que queremos que nos identifiquen como equipo. Es muy poco tiempo, pero es que lo tenemos que hacer así. Aquí no hay una pretemporada por delante, tenemos que enfocarlo de otra manera. Muy concentrado todo, para establecer tres o cuatro cosas que nos hagan estar cómodos y ofensivamente, lo mismo. Luego los partidos cambian, las circunstancias, también. Pero queremos tener algo nuestro.

¿Se pueden dar a conocer esas señas de identidad?

Espero que se vean el domingo o que se vayan viendo con los partidos. Queremos saber cuando queremos o podemos apretar en defensa, que las transiciones sean rápidas, sobre todo la de ataque-defensa. Y ofensivamente, intentar hacer lo adecuado en cada momento en función de cómo juegan los rivales. Explicarlo es muy fácil, pero luego hay que hacerlo en el campo donde la dificultad es mayor, porque juegas contra un rival que te pone las cosas muy difíciles.

¿Puede haber revolución en su primer equipo como nuevo técnico?

Nos hemos centrado estos tres primeros días en dotar al equipo de unas señas de identidad. Y a partir de ahora empezaremos a perfilar con lo que afrontaremos el partido. Estamos tranquilos porque creemos que tenemos una plantilla amplia y que los jugadores están comprometidos. Buscamos eso, compromiso y con la calidad, que la hay, afinar en algunas situaciones para conseguir los mejores resultados posibles.