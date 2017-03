SALVAR LA CATEGORÍA. NADA MÁS

No es amiga la UD Logroñés de entrenadores de largas etapas. De hecho, los dos años y medio que Carlos Pouso ha estado en su banquillo fijan su récord. Rafa Berges ha sido el más efímero: 14 partidos, 111 días. Sin embargo, el problema de este club va más allá de su banquillo y alcanza a todas las estructuras, las pocas que tiene, que le sujetan.

Los entrenadores viven a los pies de sus jugadores. Es vital para los primeros tener una buena sintonía con los segundos. El cambio de técnico resucita a equipos hasta poder pensar que un vestuario derriba al entrenador que desea. Por ejemplo, Claudio Ranieri. El Leicester ha revivido tras su destitución. Rafa Berges ha confiado en unos jugadores que no le han respondido sobre el campo. Ese ha sido su gran error. Ese y no haber agitado el árbol hasta que la fruta madura se hubiera caído al suelo. Por que la UDL se cae de maduro, de débil, de falta de carácter y de ausencia de actitud. Los errores han sido y son numerosos.

Es un error dirigir el club desde la distancia. Es un error proyectar una ciudad deportiva millonaria cuando queda demostrado (el Logroñés, sin ir más lejos) que no se necesita media docena de campos para jugar en Primera; es un error que ninguna empresa apoye el proyecto y quede sobre la espalda de una persona, como ya ocurrió en la etapa de Marcos Eguizábal; es un error no contar con unos servicios técnicos propios mucho más fuertes y depender de los caprichos de quien viene y va; en un error alargar la etapa de Carlos Pouso, que pudo irse por la puerta grande y puede marchase por la puerta de atrás; es un error arañar dinero en renovaciones y luego pagar autobuses para la afición; es un error invertir 'poquitos' durante muchos años y no 'muchos' durante menos años; es un error pensar que la cantera es tu salvación cuando no tienes ni estructura ni tiempo para que dé sus frutos; es un error construir una plantilla peor que la anterior y un 30% más cara; es un error confiar en jugadores que se consideran de Primera, pero que seguirán en Segunda B, en el mejor de los casos, o en Tercera; es un error seguir viendo el fantasma del primer año. Ahora bien, el gran error sería abandonar a este equipo, porque el maltratado fútbol de esta tierra necesita al menos que siga en la categoría. Y que el 30 de junio cada cual se vaya a su casa. El 1 de julio muy pocos se preocuparán del futuro de la UD Logroñés. Los que se van, nada; los que se quedan, sí. Los que se quedan, los de aquí, a los que casi nunca se valora, pero que cuando peinen canas seguirán acudiendo a Las Gaunas si es que existe el fútbol en esta ciudad de intrigas, envidias y egos.

Rafa Berges se va como antes se fueron otros. Se va como vino, en silencio. Le ha devorado la situación. Llega Sergio Rodríguez. Buen exjugador, persona inteligente y con talante necesario para cambiar la situación. Ahora bien, necesita ayuda. Al igual que Félix Revuelta, al que se le niega lo que a muchos otros de dudosa reputación se les dio sin preguntar. Miedo político podría denominarse.

Cuando se pase el susto deberán pensar qué hacer con el futuro. Los movimientos que se suceden entre bambalinas pasan por un único escenario: seguir en Segunda B. Y contar todo esto no es ir contra el club, como algunos quieren vender, sino explicar lo que sucede, porque lo más importante en la historia de la UDL es la propia UDL.