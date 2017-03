Remón saldrá de inicio, aunque no está al cien por cien

César Remón jugará mañana contra el Albacete, aunque no lo hará en plenitud de facultades tal y como admitió ayer Rafa Berges. «En principio, está en condiciones porque él va a hacer un esfuerzo que merece la pena reconocer porque no está al cien por cien», apuntó. El jugador riojano se perdió el partido contra el Arenas de Getxo también por lesión muscular. Remón formará en el círculo central con Carles Salvador, si bien será el discurrir del compromiso el que dicte si lo concluye o no. De momento, se apunta a una batalla deportiva muy importante.