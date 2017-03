«Si la UD Logroñés lo hace bien, no habrá tanta diferencia»

No es fácil elegir las palabras cuando el momento no es el mejor. Rafa Berges expresó ayer su total confianza en el equipo y en el bloque que formará frente al Albacete, líder indiscutible del grupo. El técnico cordobés espera que sus hombres repitan un duelo similar al que se vivió en enero en Las Gaunas, frente al Toledo.

- Buscaban dos victorias consecutivas, pero se quedaron en el empate ante el Arenas. ¿Siete puntos en tres partidos sería una buena cifra?

- Para eso hay que ganar mañana. Es un encuentro importante para nosotros, pero difícil. Tenemos opciones de ganar, aunque nos encontramos con el líder de la categoría. Jugar contra el Albacete debe ser motivante para nosotros. Si hacemos las cosas bien durante los noventa minutos, al final de los mismos no habrá tanta diferencia entre los dos equipos.

LAS FRASES Clasificación «Estamos a tres puntos del décimo y cerca de la zona baja. Dos triunfos hacen que lo veas con más calma» Albacete «No sé si es quien mejor juega al fútbol o no, pero es el líder y ser primero te da mucha confianza» El partido «Es importante para nosotros, pero difícil. Tenemos opciones de ganar, aunque sea el líder»

- A un equipo como el Albacete, ¿hay que jugarle como lo hicieron ante el Toledo?

- Por el resultado, sí, pero hemos protagonizado otros partidos en los que hemos jugado bien. Tenemos que hacer un compromiso serio, ser competitivos y mantenernos fuertes en defensa para aprovechar las opciones ofensivas que se nos presenten. Ellos pensarán lo mismo. El liderato da mucho confianza, pero ésta es una categoría muy igualada.

- ¿El Albacete es el equipo que mejor fútbol hace?

- No se trata de si es o no es, pero es el líder. Si analizas su plantilla es una de las mejores de los cuatro grupos de Segunda División B. Ahora bien, a un partido todo cambia. No buscamos regularidad, sino estar concentrados durante los noventa minutos. Lógicamente, si el Albacete está arriba en la tabla es porque marca muchos goles y encaja pocos. Regularidad en la competición. Debemos sacar el mayor rendimiento a nuestros jugadores y pelear por una victoria que sería un golpe emocional importante.

-A estas alturas de la temporada, ¿qué les va mejor, jugar contra un rival del corte del Albacete o de la zona baja?

- Nos ha costado jugar contra ese tipo de equipos de la zona baja. El Albacete es diferente a esos conjuntos porque busca llegar a la portería contraría jugando el balón. Y además, tiene fútbol. El partido nos va a exigir muchísimo.

- Desde su experiencia, ¿cómo afronta el jugador enlazar dos derrotas consecutivas cuando está acostumbrado a ganar?

- Si ves el último partido, el Albacete mereció ganar por fútbol y por ocasiones de gol, pero muchas veces no tienes el acierto necesario. Ganó el Leioa, pero el triunfo lo mereció el Albacete. Está jugando bien. El partido de Gobela es diferente, pero Las Gaunas se asemeja más al Carlos Belmonte y allí juega bien al fútbol. Tenemos que hacer un partido muy completo.

- Acude a Las Gaunas con varias ausencias importante en defensa, medular y ataque. ¿El cambio de nombres puede afectarle en algo a su idea de afrontar el partido?

- Han jugado con diferentes dibujos y en los últimos partidos están utilizando dos medios centros y un media punta. Les da un carácter más ofensivo. De una u otra manera van a poner en el campo a buenos futbolistas. Cuando desciendes tienes ayuda para fichar grandes jugadores, pero volvemos a la idea de un partido de noventa minutos. Confío en lo que pueda hacer la UD Logroñés en el campo.

-Las Gaunas manda, pero ¿es bueno estar atento a lo que pase en otros partidos o mejor no pensar en ellos?

- Se mira todo. Estamos a tres puntos del décimo y también cerca de la zona baja. Dos victorias te relanzan y hacen que veas todo con más tranquilidad, pero todo pasa por este partido, por lo que representa.