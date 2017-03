Eduardo Ubis, actual delantero del Arenas, se va a enfrentar por primera vez a la UD Logroñés, que fue su equipo durante tres temporadas. El jugador riojano es el máximo goleador del equipo vizcaíno (cinco goles), pero no está jugando lo que el desearía por culpa de una serie de lesiones que le están molestando.

«No estoy teniendo continuidad por culpa de las molestias que estoy sufriendo en los isquiotibiales, sobre todo en la pierna derecha. Me ha costado acostumbrarme a la hierba artificial de Gobela. No he llegado a lesionarme, pero he tenido que parar. Ahora me encuentro en buenas condiciones, pero no sé si jugaré o no», indicaba el delantero riojano.

Nunca se había enfrentado a la UD Logroñés y significará algo especial para él: «El año pasado jugué en el Amorebieta, pero la UDL estaba en el otro grupo. Será una jornada diferente. Es especial para un jugador enfrentarse al equipo de la tierra, como me ocurre a mí en esta ocasión. Siempre es bonito poder jugar en Las Gaunas».

Pero tiene claro que buscará el triunfo de su equipo: «Somos profesionales y ahora me debo al Arenas y, si me toca, voy a luchar por ganar este partido. Otra cosa es que tenga a mis amigos aquí y desee lo mejor para el club blanquirrojo».

El Arenas está octavo en la tabla, involucrado en la lucha por meterse en el 'play off', aunque Ubis lo ve algo lejano todavía: «Estamos en un buen momento, tras haber pasado un bache desde las navidades. Estamos pensando en este momento en conseguir los 45 puntos cuanto antes. Después será el momento de soñar con algo más, como es el 'play off', pero si perdemos, se nos alejaría ese objetivo».

Sobre la campaña que está haciendo la UD Logroñés, Ubis se sincera. «Sigo su trayectoria por los amigos, que me cuentan, y veo que no están saliendo bien las cosas. Pero no les he visto jugar en lo que llevamos de año. No puedo opinar mucho más».