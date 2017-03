Sacar la cabeza o volver a sufrir

Logroño. El triunfo de Sestao, los tres puntos sumados en una situación delicadísima y la comunión que se pudo apreciar entre la afición y el equipo blanquirrojos en el campo de Las Llanas, llevan a la conclusión de que éste entre la UD Logroñés y el Arenas es un partido distinto a los agónicos encuentros que se han vivido en el seno de la entidad riojana en los últimos compases ligueros.

No obstante, a nadie se le quita del pensamiento que hay que volver a ganar, para sacar la cabeza a respirar mucho más oxígeno, porque el momento actual, con ser más benigno que otros cercanos, todavía no es el ideal como para pensar en algo más que no sea salir de la situación de peligro que se ha vivido. Una derrota o un empate volverían a significar más dosis de sufrimiento para un equipo que no sabe si podría continuar asimilando ese tipo de castigo.

Entrenador y jugadores blanquirrojos se han conjurado para sumar por primera vez en la temporada dos triunfos consecutivos. Rafa Berges indicaba el viernes, con otras palabras, que ya va siendo hora de conseguirlo. Y los jugadores que han hablado sobre el partido también están en esa misma tesitura. Un triunfo daría alas en el plano mental a los blanquirrojos. Una derrota podría sumirles de nuevo en una depresión de la que parece que están saliendo.

Esta semana se ha cambiado el ritmo de entrenamientos, tal vez como terapia. Se cambió el día de fiesta semanal, hubo una jornada de convivencia con visita a Arnedo y entrenamiento en Calahorra, y el viernes el técnico dio otro día de descanso a la plantilla. Ahora se espera que los jugadores lleguen al partido ante el peligroso Arenas con las pilas recargadas y dispuestos a sumar los tres puntos, sí o sí.

Cambios obligados

Las bajas de César Remón y Paredes, y las que continúan mermando la plantilla, hace que en esta ocasión Rafa Berges haya llamado a cuatro jugadores con ficha del filial. A los habituales Marcos André y Fermín Sobrón, se unen en esta ocasión el defensa Íñigo Zubiri y el centrocampista Guillermo Cabrera, presentes a diario en las sesiones preparatorias. Este último jugó en Valdebebas en el triunfo riojano ante el Castilla.

Por lo visto esta semana, todo hace indicar que la baja de Jaime Paredes será cubierta por Sergio Reguilón, en el lateral izquierdo. El resto del balance defensivo continuaría con Miguel bajo palos y Ferrone, Caneda y Pazó en sus habituales posiciones.

Para sustituir a César Remón, el técnico cuenta con Carles Salvador, que haría pareja en el medio centro con Adrián León, más retrasado en este encuentro que en anteriores compromisos. El técnico insiste en la idea de que los laterales suban siempre que puedan, con el fin de llevar más hombres al borde del área, porque los interiores llegarían por dentro con capacidad de remate.

Para los puestos de arriba, en principio, no habrá cambios con respecto a los cuatro que actuaron en Sestao, por lo que Álvaro Traver seguiría por la banda derecha y Pablo Espina por la izquierda, con Antxon Muneta como organizador en el centro del campo y con llegada en segunda línea, y Marcos André en la referencia del ataque.

El Arenas, por su parte, llega con la intención de seguir también sumando triunfos, tras el conseguido el domingo ante el líder Albacete en Gobela. Jon Pérez no puede contar con Aitor Ramos y Luisma Villa, lesionados, pero sí que puede hacerlo con el resto de jugadores de la plantilla, que han vuelto al sendero de la victoria, después de un par de meses bastante irregulares en su juego y resultados.

Estará el riojano Eduardo Ubis entre los convocados, pero, en principio y debido a sus molestias, podría no entrar en el once titular rojinegro.

Abonados y acompañantes

Para este partido, el club blanquirrojo ha propuesto que cada abonado pueda acudir con dos acompañantes de forma totalmente gratuita y se espera mucha animación en el estadio de Las Gaunas. Simplemente es necesario presentar el carné a las puertas del recinto y con ese gesto podrán entrar tres personas.

Lo más importante, en cualquier caso, es que el equipo blanquirrojo ofrezca un buen partido y lo finalice sumando los tres puntos en litigio. Otra cosa sería volver a la rutina del sufrimiento.